23 مليون عقد إجمالي حجم التداول في «دبي للذهب والسلع» خلال 2019

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن نجاحها عام 2019، في تخطّي جميع أحجام التداول السنوية ومعدلات الاهتمام المفتوح السابقة، ليكون 2019 بذلك أنجح عام للبورصة منذ تأسيسها.

وأفادت البورصة، في بيان أمس، بأن إجمالي حجم التداول في البورصة، خلال عام 2019، بلغ 23.06 مليون عقد، ليتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 22.26 مليون عقد في عام 2018، فيما بلغت القيمة الاسمية لعمليات المقاصة التي نفذتها «شركة دبي لمقاصة السلع»، المرخّصة والمملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، أكثر من 866 مليار دولار.

ووفقاً للبيان، فقد سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح في عام 2019 بواقع 324 ألفاً و803 عقود، مقارنة بـ284 ألفاً و736 عقداً في عام 2018، موضحاً أن «الاهتمام المفتوح» يشير إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي إلى نجاح أيّ بورصة.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: «هذه هي السنة الثانية على التوالي التي نسجل فيها أعلى أحجام التداول ومعدلات الاهتمام المفتوح على الإطلاق، ويعد هذا دليلاً واضحاً على جهودنا المستمرة لتوسيع مشاركة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة».

وأضاف: «جاءت نتائج عام 2019 لتمثل نقطة فارقة تعكس بوضوح فاعلية استراتيجية النمو التي ننتهجها لجذب مجموعة أوسع من المتداولين والمستثمرين، الذين يسعون خلف الحماية وآليات تحوّط مختلفة للتخفيف من المخاطر».

ووفقاً للبيان، كانت أفضل المنتجات أداءً في عام 2019 في بورصة دبي للذهب والسلع، هي عقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، إذ تم تداول أكثر من 7.7 ملايين عقد، بزيادة سنوية قدرها 109%، وارتفعت معدلات الاهتمام المفتوح للفترة نفسها بما يزيد على 65%.

وحققت العقود الآجلة للذهب، التي تعد أهم منتجات بورصة دبي للذهب والسلع، أداءً قوياً في العام الماضي، مع تداول أكثر من 478 ألف عقد، بزيادة سنوية قدرها 107%. وكانت مستويات تداول المعدن الثمين في بورصة دبي للذهب والسلع مرتفعة بشكل خاص في يونيو 2019، حيث سجلت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب نمواً يومياً على أساس شهري بنسبة 507.4%، ونمواً يومياً على أساس سنوي بنسبة 225.5%. كما دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.

العقود الآجلة للذهب حققت أداءً قوياً العام الماضي.

أحجام تداول قياسية

شهد شهرا يوليو وأغسطس 2019 أحجام تداول قياسية مع تداول أكثر من 2.3 مليون عقد و3.2 ملايين عقد على التوالي، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية العالمية، وعززت بذلك بورصة دبي للذهب والسلع جاذبيتها للمستثمرين، لتسجّل في أغسطس أفضل أداء شهري لها منذ تأسيسها قبل 14 عاماً، محطمةً الرقم القياسي السابق في شهر مايو 2018، والذي شهد تداول 2.16 مليون عقد.

دبي ■ الإمارات اليوم