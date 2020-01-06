75 % من المهنيين يؤكدون أهمية توظيف أشخاص قادرين على العمل ضمن فريق.

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم» أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن معلومات مهمة حول مدى تأثير العمل ضمن فريق والتحفيز على الشركة وأهدافها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اعتبر 75% من المهنيين شاركوا في الاستبيان أنه من المهم جداً توظيف أشخاص قادرين على العمل ضمن فريق، فيما قال 84% إنهم يستمتعون بالعمل ضمن فريق إلى حد كبير، بينما رأي حوالي ثلثي المهنيين (62.4%) أنهم يفضلون الوظائف التي تتطلب العمل ضمن فريق، مقابل 7% فقط ممن يفضلون الوظائف التي تتيح لهم العمل بشكل مستقل.

وأظهرت النتائج أن العمل ضمن فريق والتحفيز، عاملان أساسيان لتحسين أداء الموظفين والشركة على حد سواء، إذ يساهمان في تعزيز الإنتاجية.