محللان: الاستقرار السياسي وقوة الاقتصاد الإماراتي عاملان لطمأنة المستثمرين

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

ألقت التوترات السياسية بظلالها على تداولات الأسواق العالمية، ومنها الخليجية، وذلك في مستهل تعاملاتها أمس.

وسجلت المؤشرات الرئيسة لأسواق الخليج ودول عربية وسوقي المال في الدولة انخفاضاً، كما تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في «بورصة وول ستريت» من مستويات قياسية مرتفعة.

ورأى محللان ماليان أن تراجعات أسواق المال كانت متوقعة، ذلك أن منطقة الخليج في قلب الأحداث، ومن الطبيعي أن يتأثر المستثمرون بأسواق المال بما يحدث.

وأكدوا أن تراجع الأسعار حالياً يقلل من معدلات المخاطر في الاستثمار، ويوفر فرصاً للمستثمر متوسط وطويل الأجل، مشيرين إلى أن ما يدعو إلى التفاؤل وجود أحداث مشابهة مرت وهدأت، بجانب الاستقرار السياسي في دولة الإمارات وقوة اقتصادها، وهي كلها عوامل طمأنة للمستثمرين.

تراجع عالمي

وتفصيلاً، ألقت التوترات السياسية بظلالها على تداولات الأسواق العالمية، ومنها الخليجية، وذلك في مستهل تعاملاتها أمس. وسجلت المؤشرات الرئيسة لأسواق الخليج وسوقي المال في الدولة انخفاضاً، في وقت شهدت فيه الأسهم الأوروبية والأميركية هبوطاً في جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة الماضية، إذ أنهى المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 0.3%، وسجلت الأسهم الألمانية أسوأ يوم لها في شهر.

وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في «بورصة وول ستريت» الجمعة الماضية، من مستويات قياسية مرتفعة، وذلك بعد ضربة جوية أميركية في العراق فاقمت التوترات في الشرق الأوسط، وانكماش أكبر من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، أثار قلقاً من تباطؤ النمو الاقتصادي بحسب ما نقلت وكالات أنباء. كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية، أمس، تراجعاً بأكثر من 4%، وهبط مؤشر سوق عمّان المالي في الأردن بنسبة 0.53%.

خليجياً، سجل مؤشر السوق السعودي هبوطاً نسبته «سالب 1.7%»، فيما سجل المؤشر الكويتي «سالب 4.1%»، والبحريني «سالب 2.1%»، و«العُماني» 0.3%.

تأثر بالأحداث

وتأثرت أسواق المال المحلية بالأحداث، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي في نهاية جلسة، أمس، بنسبة 3.06% عند مستوى 2684، متخلياً عن 85 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة الخميس الماضي.

وسجلت أحجام التداول 136 مليون سهم، تم التعامل عليها بيعاً وشراء بما قيمته 156 مليون درهم فقط، ما يعني عدم وجود عمليات بيع كبيرة، على الرغم من تراجع الأسعار بسبب حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.42% عند مستوى 5027 نقطة، بتداولات متدنية قيمتها 102.5 مليون درهم حصيلة التعامل على 41 مليون سهم.

توترات جيوسياسية

وقال المحلل المالي وليد الخطيب، إن «التوترات الجيوسياسية ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، منذ جلسة آخر الأسبوع، الجمعة الماضية، لذلك، جاء أداء الأسواق المحلية والخليجية مماثلاً، إذ سيطر اللون الأحمر على المؤشرات الرئيسة للأسواق الخليجية كافة».

وأضاف أن «منطقة الخليج في قلب الأحداث، ومن الطبيعي أن يتأثر المستثمرون بأسواق المال بما يحدث، لاسيما أن شهية المخاطر لديهم ليست في أفضل حالاتها منذ فترة».

وأوضح أنه «على الرغم من كل ذلك، جاءت أحجام التداول ضعيفة، ما يعني عدم وجود عمليات بيع مكثفة، نظراً إلى كلفتها الكبيرة على المستثمر، والخسارة التي تصاحبها في الوقت الحالي». ورأى الخطيب أن «تراجع الأسعار في الوقت الحالي يقلل من معدلات المخاطر في الاستثمار، ويوفر فرصاً للمستثمر متوسط وطويل الأجل، في ظل انخفاض مكررات الربحية للأسهم المدرجة.

نتائج متوقعة

من جانبه، قال مدير مركز الشرهان للأسهم، جمال عجاج، إن «تراجعات، أمس، كانت متوقعة، لكن ردة الفعل من قبل المستثمرين أنفسهم جاءت مبالغ فيها بعض الشيء، إذا ما نظرنا تاريخياً لمثل هذه الأحداث التي تأخذ وقتها وتنتهي».

وأضاف أن «التوترات السياسية في المنطقة عموماً طالت الأسواق العالمية والعربية، ولذلك من الطبيعي أن يتحوط المستثمر، لكن ما يدعو إلى التفاؤل وجود أحداث مشابهة مرت وهدأت، بجانب الاستقرار السياسي في دولة الإمارات وقوة اقتصادها، وهي كلها عوامل لطمأنة المستثمرين».

ضعف أحجام التداول يعني عدم وجود عمليات بيع مكثفة، نظراً إلى كلفتها الكبيرة.

مؤشر السوق السعودي هبط بنسبة 1.7%، والكويتي بـ4.1%، والبحريني بـ2.1%.