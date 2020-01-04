إنفوغرافيك.. أبرز السيارات الكهربائية في عام 2020

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

أحدث سوق السيارات ثورة في حركة منتجاته لسنوات عدة من تلك التي تعمل بالوقود العضوي أو السيارات الذكية، وصولاً إلى أحدث السيارات الكهربائية. اتخذت شركات مثل تسلا هذا النوع من السيارات ودفعت غيرها من الشركات للمنافسة، وتحولت من تجربة بسيطة إلى واقع المستقبل. هنا سنعرض بعض المزايا التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، ولماذا تعتبر السيارة المستقبلية للعالم.

الادخار

يمكن أن تكون السيارات الكهربائية أغلى من السيارات العادية حالياً، ولكن بمرور الوقت يمكنك أن تحقق توفيراً كبيراً في مصروفاتك، لأنه ليس عليك التفكير في نفقات البنزين وتغير أسعاره.

البيئة

بالإضافة إلى كونها أوفر مالياً، فهي تساعد البيئة لأنها تستغني عن الوقود المعتاد وتستبدله بالطاقة الكهربائية حصرياً، وبالتالي لا تسبب أي انبعاثات مضرة بالبيئة.

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