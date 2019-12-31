لا رسوم على الانهاء المبكر للعقد مع مشغل الاتصالات في حالات محددة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكد نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، إن غدا الأربعاء يشهد بدء تفعيل قرار الهيئة الخاص بدفع المستهلكين رسوما توازي إيجار شهر واحد فقط في حالة الرغبة في الانهاء المبكر للعقود الخاصة بالاتصالات مع شركة اتصالات وشركة "دو" التابعة لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة، موضحا ان ذلك يسرى على العقود القديمة والجديدة.

وأضاف المسمار في تصريحات إذاعية، اليوم، ان رسوم الانهاء المبكر او ما يعرف بالشرط الجزائي يسرى فقط في حالة ابرام عقد بين مشغل المستهلك وبين المستهلك، لكنها لا تسري في حالة الخدمات التي تقدم بدون عقود مع مشغل الاتصالات حيث لا يوجد أي شرط جزائي في هذه الحالة لانهاء الخدمة مبكرا باعتبارها خدمات على المدى القصير لمدد تصل شهر او اكثر غير محدد المدة.

وأشار الى ان بعض المستهلكين يفضلون الحصول على خدمات على المدى القصير لمدد تصل شهر او شهرين او اكثر لكنها غير محددة المدة بخلاف العقود التي تسري لمدة عام او عامين على سبيل المثال.

وذكر المسمار أن المستهلك هو صاحب الاختيار اما ان يبرم عقدا لمدة محددة تصل تبلغ في الاغلب عام او عامين وفي هذه الحالة يكون سعر الخدمة اقل ويدفع الشرط الجزائي او لا يبرم عقدا للحصول على خدمة محددة المدة، حيث إنه في هذه الحالة لا يدفع أي رسوم لانهاء العقد خاصة الا أن السعر الخدمة يكون في هذه الحالة مرتفعا نسبيا مقارنة بسعرها في حالة العقود.

يشار الى ان مستهلكين كثرا، شكوا من فرض رسوم كبيرة عليهم حال اضطرارهم الى انهاء العقود مبكرا او رغبتهم في ذلك ووصلت الرسوم الى ايجار شهر مضروب في عدد الاشهر المتبقية من العقد مهما كان عددها.