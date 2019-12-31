2019 صفقات طيران واكتشافات بترولية وتشريعات محفزة للشركات

المصدر: مدحت السويفي وسامح عوض الله وأمل المنشاوي وأزاد عيشو وعبير عبدالحليم وأحمد الشربيني - دبي وأبوظبي

يغادر عام 2019، حاملاً معه الكثير من الأحداث التي عصفت بالعالم على مختلف الصعد، لكنه سجل أحداثاً مهمة على الصعيد الاقتصادي المحلي لدولة الإمارات، في إطار استراتيجياتها نحو تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والتفوق في صناعة الطيران، وتحفيز الاقتصاد الكلي عبر قرارات وتشريعات في مختلف المجالات.

وشهد 2019 إعلان المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات وزيادات في احتياطات النفط والغاز، تضع دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً بدلاً من المركز السابع من حيث الاحتياطات، في وقت اختتم فيه معرض دبي للطيران 2019 فعالياته بإجمالي صفقات بلغ 54.5 مليار دولار (نحو 200 مليار درهم) في القطاعين التجاري والعسكري، فيما أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة (A350-900 XWB) بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، و30 طائرة طراز «بوينغ 787-9» بقيمة تبلغ 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم).

وشهد القطاع العقاري مجموعة أحداث وقرارات عززت مكانته، كان من أبرزها تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبدء التطبيق الفعلي لقانون رقم 6 لسنة 2019 المتعلق بـ«الملكية المشتركة».

كما سجل 2019 الإعلان عن تركيب محطات الجيل الخامس في مختلف مواقع «إكسبو 2020 دبي»، وجاهزية شبكة الجيل الخامس في موقع المعرض تماماً، وإحراز سرعة قياسية جديدة لشبكة الجيل الخامس المستقلة.

منتجات استثمارية جديدة.. ولجنة عليا للتخطيط العقاري

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في 26 مارس 2019، النسخة الثانية من «مهرجان دبي العقاري 2019»، بمشاركة 131 عارضاً وأكثر من 20 ألف مشارك يمثلون 30 دولة.

منتجات عقارية

وأطلقت «أراضي دبي» في الثالث من يوليو 2019 أربعة منتجات استثمارية، شملت صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، إضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتطبيقات المحافظ الاستثمارية.

«منزلي» و«ملاّك»

وتم في 23 يوليو 2019 إطلاق مبادرة «منزلي»، التي تتيح اختيار العقار الأنسب من خلال «حاسبة منزلي».

وأعلنت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، في 27 يوليو 2019، عن إطلاق نظام إلكتروني يحمل اسم «ملاك»، بهدف ضبط عملية تقييم رسوم الخدمات وإدارة المشروعات العقارية. وبلغ عدد الوحدات السكنية المسجلة في النظام حتى الآن أكثر من 231 ألف وحدة سكنية.

لجنة عليا للتخطيط العقاري

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الثاني من سبتمبر 2019، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، بهدف وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات العقارية في الإمارة.

قانون جديد للتنظيم العقاري

صدر في 16 سبتمبر 2019 القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري»، وتضمّن إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة.

الملكية المشتركة

بدأ التطبيق الفعلي لقانون رقم 6 لسنة 2019 المتعلق بـ«الملكية المشتركة» في 19 نوفمبر 2019، وألغى القانون جمعيات الملاك، لتحل محلها شركات إدارة العقارات.

مؤتمر عقاري عالمي

نجحت دبي في 12 نوفمبر 2019 في الفوز باستضافة المؤتمر العقاري العالمي 2020، لتكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث خارج الولايات المتحدة.

تصنيف المقيّمين العقاريين

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري في 17 ديسمبر 2019، مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين بالقطاع.

• 131 عارضاً شاركوا في «مهرجان دبي العقاري 2019».

• 231 ألف وحدة سكنية تم تسجيلها في نظام «ملاك».

مكتبان تمثيليان ومجلس استشاري للشركات

افتتحت غرفة تجارة وصناعة دبي مكتبين تمثيلين خلال عام 2019 في كل من بيونس آيرس بالأرجنتين، ومدينة شينزن الصينية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في أسواق العالم، ما يرفع العدد الإجمالي لمكاتب الغرفة إلى 11 مكتباً حول العالم.

كما شهد عام 2019 إطلاق «غرفة دبي» للمجلس الاستشاري للشركات العالمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي. ويعتبر المجلس الجديد منصة مثالية، تضم عدداً من أهم الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في دبي، والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ500 ضمن لائحة مجلة «فورتشن» لأفضل الشركات العالمية.

• 11 مكتباً حول العالم لغرفة تجارة وصناعة دبي.

اكتشافات بترولية جديدة.. وقانون لإعسار الأفراد

أعلن المجلس الأعلى للبترول في الرابع من نوفمبر 2019 عن اكتشافات وزيادات في احتياطات النفط والغاز، تضع دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً بدلاً من المركز السابع من حيث الاحتياطات، ما يسهم في تعزيز مكانتها كمورد موثوق لإمدادات مستقرة ودائمة من الطاقة في العالم.

وتقدر الاحتياطات الهيدروكربونية الجديدة بسبعة مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، إضافة إلى موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ160 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ومع الاكتشافات الجديدة، يصل إجمالي الاحتياطات الهيدروكربونية إلى 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي.

صدور قانون إعسار الأفراد

اعتمد مجلس الوزراء في 17 نوفمبر 2019 قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، الذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.

مبادرة «20 في 2020»

أعلنت جائزة زايد للاستدامة في 18 ديسمبر 2019 عن إطلاق المبادرة الإنسانية «20 في 2020»، التي تركز على إحداث تأثير إيجابي في مناطق مختلفة حول العالم.

وتهدف المبادرة، إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستندةً إلى قيم الانفتاح على الشعوب والثقافات الأخرى، وتعزيز الأخوة الإنسانية، فيما سيتم تحقيق هذا المسعى من خلال التبرع بتقنيات وحلول مستدامة لعدد من المجتمعات المحتاجة في 20 دولة.

سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة

اعتمد مجلس الوزراء سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات، التي تواكب تطوّرات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها. وتهدف سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة إلى تحفيز قطاع الأعمال، لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية.

• 105 مليارات برميل إجمالي الاحتياطات الهيدروكربونية.

صفقات طيران ضخمة.. ومسافرون بـ«الملايين»

حافظ مطار دبي الدولي خلال نوفمبر 2017 على مكانته، بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، مع بلوغ حركة المرور 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد أن شهد الربع الثالث من العام الجاري سفر 23 مليوناً و217 ألفاً و492 مسافراً عبر المطار.

200 مليار درهم

معرض دبي للطيران 2019 يختتم فعالياته في 21 نوفمبر 2019، بإجمالي صفقات بلغ 54.5 مليار دولار (نحو 200 مليار درهم) في القطاعين التجاري والعسكري، ليحقق المعرض نجاحاً لافتاً في دورة عام 2019، بمشاركة أكثر من 1288 شركة ومؤسسة، و161 طائرة، فيما بلغ عدد الزوار التجاريين أكثر من 84 ألفاً و43 زائراً.

طلبية «طيران الإمارات»

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة (A350-900 XWB) بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، وذلك في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2019. وطلبت الشركة خلال فعاليات اليوم الرابع شراء 30 طائرة طراز «بوينغ 787-9» بقيمة تبلغ 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم).

13.5 مليون زائر

أعلنت دبي عن استقبال 13.5 مليون زائر دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2019، وذلك بما يعادل 1.35 مليون زائر شهرياً، مقابل 12.88 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.81%، فضلاً عن ارتفاع عدد الغرف الفندقية ليصل إلى 122 ألفاً و185 غرفة، تمثل نمواً نسبته 7.64%.

• 13.5 مليون زائر دولي استقبلتهم دبي خلال الأشهر الـ10 الأولى.

تركيب محطات الجيل الخامس في «إكسبو 2020 دبي»

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في 13 ديسمبر 2019 أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، الذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.

كما شهد عام 2019 إطلاق شركتين للطيران الاقتصادي، انطلاقاً من أبوظبي، إذ أعلنت مجموعتا «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» في 16 أكتوبر 2019 عن اتفاقية لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، باسم «شركة العربية للطيران أبوظبي». كما أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة في 12 ديسمبر، عزمها إبرام اتفاق مبدئي لإطلاق شركة طيران اقتصادية محلية جديدة، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالتعاون مع شركة «ويز إير» الأوروبية.

الجيل الخامس في «إكسبو 2020»

تم الإعلان في 27 نوفمبر 2019 عن تركيب محطات الجيل الخامس في مختلف مواقع «إكسبو 2020 دبي»، وجاهزية شبكة الجيل الخامس في موقع المعرض تماماً، ليكون الحدث مغطى بشكل كامل بأحدث تقنيات الاتصالات الحديثة.

سرعة قياسية للجيل الخامس

أعلنت شركة «اتصالات» في الثامن من ديسمبر 2019 عن إحراز سرعة قياسية جديدة لشبكة الجيل الخامس المستقلة، لتصل سرعات التحميل إلى 3.1 غيغابت في الثانية، لتكون بذلك أول مشغل في العالم يحرز هذه السرعة عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة. كما أعلنت «اتصالات» في 15 ديسمبر 2019 عن تغطية «محطة مترو اتصالات» بشبكة الجيل الخامس، لتكون بذلك أول محطة مترو تتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

برنامج تمويلي للشركات

وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات للتنمية يعلنان في 24 أكتوبر 2019 عن بدء تطبيق برنامج تمويلي جديد، يتضمن خدمات جديدة، وتسهيلات، وأسعاراً تفضيلية للشركات الإماراتية الأعضاء في البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة.

استثمارات ميناء خليفة

كشفت شركة موانئ أبوظبي في 11 ديسمبر 2019 عن استثمار 3.8 مليارات درهم في أعمال تطوير جديدة في ميناء خليفة.

مختبر لعلوم البيانات.. ومنصة تداول اتحادية للذهب

أعلن في 29 يناير 2019 عن إنشاء أول منظمة للطباعة الإلكترونية والعضوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتخذ من دبي مقراً لها.

مختبر البيانات

أطلقت «دبي الذكية» في 20 مارس 2019 أول مختبر من نوعه لعلوم البيانات في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «آي بي إم» للأنظمة التقنية.

مركز ابتكارات رقمية

افتتحت مدينة دبي للإنترنت أول مركز روسي من نوعه للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدينة، ليعمل كمنصة دعم للشركات التقنية الروسية، واستكشاف فرص الأعمال في الشرق الأوسط.

أمن سيبراني

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في 24 يونيو 2019 «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، لدعم معايير الأمن الإلكتروني في الدولة، وتحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني في الدولة.

نطاق إلكتروني

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات النطاق الجديد للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والمكون من حرف واحد هو «U»، للمرة الأولى على المستوى الدولي، ليكمل الأحرف الأولى الثلاثة للدولة باللغة الإنجليزية «يو إيه إي».

منصة تداول للذهب

اعتمد مجلس الوزراء في 14 أكتوبر 2019 سياسة جديدة لتعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، من خلال ثلاثة محاور، تضم تحتها 10 برامج استراتيجية. وتشمل المحاور الثلاثة الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية إنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب.

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