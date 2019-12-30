استمرار المؤشرات الإيجابية للاقتصــاد خلال عامين من تطبيق النظام الضريبي (2-2)

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

انعكس التطبيق السلس للنظام الضريبي في دولة الإمارات على المؤشرات الأساسية للاقتصاد المحلي، فاستمرت وتيرة نمو الأعمال، ممثلة في زيادة الرخص التجارية، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً، رغم ظروف السوق العالمية، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقرت مستويات التضخم عند المعدلات الطبيعية بعد أربعة أشهر فقط من بداية التطبيق.

وعلى مدار عامين، لقيت تجربة دولة الإمارات في تطبيق الضريبة، إشادة من بعثة صندوق النقد الدولي بآليات وأسلوب تطبيق النظام الضريبي محلياً، حيث أكدت أكثر من مرة أنه تمت إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بشكل جيد، على الرغم من التحديات التي كانت متوقعة، بعد أن شكّل تطبيق الضريبة تحولاً إدارياً وثقافياً كبيراً.

ولم يتأثر النمو الاقتصادي للدولة بتطبيق الضريبة بنوعيها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغت نسبته 1.7% عام 2018، ارتفع إلى 2.3% للعام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية الصادر عن المصرف المركزي أخيراً.

استثمارات أجنبية

وخلال العام الأول لتطبيق الضريبة، جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة، بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد.

أما في عام 2019، فقد حلت في المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

رخص جديدة

وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي تم تسجيلها في جميع إمارات الدولة خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2019، نحو 45 ألف رخصة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 585 ألفاً و423 رخصة، بنمو نسبته 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وذلك بحسب بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

عوامل متعددة

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، إن هناك عوامل كثيرة أسهمت في عدم تأثر الاقتصاد المحلي بتطبيق الضرائب، حيث تُظهر المؤشرات كافة استمرار النمو واستيعاب السوق للتطبيق على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى أن من أهم هذه العوامل التنوع، وتعدد القطاعات الاقتصادية، والعمل وفق خطط شاملة سواء استراتيجية الإمارات 2021 أو 2071.

وأكد الشحي أن هناك تركيزاً مستمراً على التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط، مثل قطاع الخدمات والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء، والإنشاء، والصناعة، مبيناً أن كل ذلك عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة جيدة، على الرغم من ظروف السوق العالمية.

وكشف الشحي أن لدى دولة الإمارات خططاً اقتصادية آنية وأخرى مستقبلية، تقوم على اقتصاد المعرفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، والابتكار، تصاحبها حزمة قوانين وتشريعات متطورة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في استقرار معدلات النمو، مؤكداً أن كل ذلك ساعد كثيراً في تطبيق سلس ومرن للنظام الضريبي، وعدم تأثر معدلات النمو أو أداء قطاعات الأعمال.

مشاورات مستمرة

من جانبها، قالت رئيسة لجنة التجار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عضو مجلس الإدارة، ريد الظاهري، إن تطبيق النظام الضريبي صاحبته مشاورات مستمرة بين القطاع الخاص والهيئة الاتحادية للضرائب، في ما يخص تأثير الضريبة في الأعمال أو قطاعات بعينها، وهذا ما تم جلياً عندما تأثر بعض تجار وموردي الذهب، وهنا استمعت الهيئة إلى مطالب التجار، وتم فعلياً اتخاذ إجراءات بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من ضريبة القيمة المضافة، بجانب إرجاع الضريبة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات، وردّها للسياح.

وتابعت: «منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثر تجار الذهب، لذلك عقدنا اجتماعات موسعة مع التجار ومع الهيئة الاتحادية للضرائب، وتم عرض السلبيات التي طالت هذا القطاع المهم، وبالفعل جاء التجاوب من الجهات الرسمية على قدر كبير من المسؤولية».

وتابعت: «نقلنا جوانب الصورة ومخاوفنا كتجار وأصحاب أعمال بأمانة، لذلك جاء رد الفعل الحكومي الذي أثلج صدورنا جميعاً، بصدور قرار من مجلس الوزراء، في مايو 2018، أي بعد خمسة أشهر فقط من التطبيق، إذ اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، نصّ فيه على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية».

نسبة منخفضة

بدوره، قال المتحدث باسم الوكلاء الضريبيين في الإمارات، الوكيل الضريبي محمد حلمي، إن النسب التي تم تطبيق الضريبة بها، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، جاءت منخفضة وهي 5% وصفر% مقارنة بالنسب الدولية التي تصل إلى نسب أعلى من 20%، بجانب إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبية، ما أسهم في عدم تأثر قطاعات الأعمال، بل أتاح لها تطوير أنظمتها وأسهم في تحسين مستوى الأداء، ورفع مستوى صدقية الشركات، وزيادة مستوى الشفافية في الأسواق، وفتح مزيد من فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية.

وتابع حلمي: «خلال العامين الماضيين، أخذ الوكلاء الضريبيون زمام المبادرة لمساعدة القطاع الخاص والشركات الكبرى، للتأكد من مطابقة أنظمتها، وتقديم إقراراتها بشكل متوافق مع النظام، والتأكد من درجات الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، كما أجرت تلك المنشآت تغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، إلى جانب الوسائل التقنية التي تستخدمها، إضافة إلى إجراء تغييرات على صعيد مواردها البشرية، مثل المحاسبين والمستشارين، وكذلك الارتباط بوكلاء ضريبين معتمدين من الهيئة الاتحادية للضرائب».

وأكد حلمي أن الهيئة الاتحادية للضرائب بذلت جهداً كبيراً وملحوظاً خلال الفترة السابقة، ووضعت وسخّرت كل الحلول والطاقات والإمكانات، على الرغم من حداثة التطبيق، لتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، من خلال التوضيحات المستمرة، وتفعيل قنوات الاتصال السريع، وورش العمل والاجتماعات الدورية مع الوكلاء وقطاعات الأعمال، وتوفير عيادات ضريبية، وتفعيل ودعم الدور الاستراتيجي للوكيل الضريبي شريكاً رئيساً في المنظومة الضريبية.

نظام صحي

وأوضح حلمي أن المنظومة الضريبية في أي دولة نظام صحي، وكل الاقتصادات الحديثة تتبناها، لاسيما إذا اتسمت بالمرونة والفاعلية والعدالة في التطبيق، لما لها من أثر إيجابي في الحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة أو بالبيئة، فضلاً عن حث الأفراد على الاستهلاك الرشيد، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت بجدارة في تطبيق هذه المنظومة الحديثة في فترة زمنية قصيرة، وتجاوزت كل التحديات والعقبات اعتماداً على خبرات وكفاءات وطنية.

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