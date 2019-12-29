الذهب يتصدر بضائع تجارة دبي الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدر الذهب مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 129 مليار درهم بنمو يبلغ 17%، وذلك بحسب بيانات رسمية أعلنت أمس.

كما رسخت دبي دورها القيادي في الأسواق العالمية لتكنولوجيا الاتصالات الذكية، إذ بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف 119 مليار درهم بنمو يبلغ 7% تلتها المجوهرات بقيمة 85 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة بالزيوت النفطية 68 مليار درهم. وبلغت قيمة التجارة بالألماس 63 مليار درهم، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والمجوهرات والألماس نحو 276 مليار درهم بنمو 7%.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن «قدرة دبي على تحقيق نمو مستمر تظهر في تجارتها الخارجية مدى متانة وقوة اقتصادها المرتكز إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها الإمارة في تطوير قطاعاتها الإنتاجية ومناطقها الحرة مع توفير أفضل المزايا للمستثمرين والتجارة العالمية».

وأضاف بن سليم: «تجارة دبي تمتاز بمرونتها وقدرتها على استكشاف الفرص الجديدة عبر الوصول السريع إلى الأسواق الجديدة وتوسيع حجم وقيمة التجارة مع مختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها تجارتنا الإقليمية والدولية، ما يمكننا من التقدم سريعاً في مشاريعنا المقبلة التي سنطلقها في 2020 (عام الاستعداد للخمسين)».