902 عضو في مجلس سيدات أعمال دبي من 63 جنسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مجلس سيدات أعمال دبي عن انضمام 277 عضواً جديدة إلى المجلس في عام 2019، ما رفع إجمالي عدد أعضائه إلى 902 عضو من أكثر من 63 جنسية حول العالم، ما يعكس التنوع في بيئة الأعمال بدبي، وقدرة الإمارة على استقطاب المستثمرين وسيدات الأعمال من مختلف الجنسيات، حيث شكلت جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 33% من إجمالي جنسيات أعضاء المجلس، في حين شكّلت الجنسيات الأوروبية ما نسبته 36% من الإجمالي، والجنسيات الآسيوية 21%، كما بلغت نسبة الأعضاء من الأميركتين 9%، و 1% للجنسية الأسترالية.

وحقق المجلس نمواً بنسبة 4% في عدد المشاركات بفعالياته المختلفة طوال العام، مقارنة مع 2018، ما يشير إلى أهمية الموضوعات التي طرحها المجلس والتي أسهمت في استقطاب عدد أكبر من سيدات الأعمال للاستفادة من الفعاليات ورفع كفاءتهن وتنافسيتهن في سوق العمل، حيث نظم المجلس 49 فعالية متنوعة، تمثلت في التركيز على موضوعات تلبي تطلعات سيدات الأعمال، مثل التخطيط المالي، والتسويق عبر «غوغل»، وحماية الأعمال من المخاطر السيبرانية، وتحسين العلامة التجارية، والعديد من الموضوعات الأخرى التي استهدفت الارتقاء بخبرات ومهارات سيدات ورائدات الأعمال، وتسهيل انخراطهن في بيئة الأعمال.

وفي إطار مساعي المجلس لإثراء خبرات الأعضاء وتنمية أعمالهن، فقد أسهم خلال العام الجاري بدعم 57 فعالية بمزايا تنافسية لأعضائه، ما رفع عدد الفعاليات التي نظمها ودعمها المجلس إلى 106 فعاليات طوال العام، في مؤشر واضح إلى الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس للارتقاء بأداء أعضائه.

وأكدت رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، الدكتورة رجاء عيسى القرق، أن «عام التسامح شهد نشاطاً مضاعفاً لمجلس سيدات أعمال دبي، حيث مزج المجلس أهداف التطوير والتحسين في خطة تدريبية شاملة، نجحت في استقطاب أعضاء جديدات، أسهمت في تطوير مهاراتهن وقدراتهن، بما يتلاءم مع المتطلبات الجديدة والمتغيرة في بيئة الأعمال»، معتبرة أن النمو المحقق في عدد المشاركات في فعاليات المجلس، وارتفاع عدد المبادرات التي تم إطلاقها ودعمها، مؤشران واضحان على صوابية الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتشجيع المرأة على التعلم واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة من أجل تحقيق أهدافها المهنية»، مشيرة إلى قدرة المجلس على نسج شبكة واسعة من العلاقات مع عدد من الشركاء المهمين على المستوى المحلي والعالمي، ما كان له الأثر الكبير في إثراء محتوى الورش التدريبية والفعاليات، وتعزيز قدرات سيدات الأعمال وتنافسيتهن.

- جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي

والشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذت

على 33% من الإجمالي.