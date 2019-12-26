التفتيش على "الدلال" في أسواق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن انتهاء حملاته التفتيشية لعام 2019 والتي اختتمها بحملة تفتيشية على حافظات الشاي والقهوة "الدلال" المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي.

وأوضح المجلس في بيان، اليوم، أن الحملة أسفرت عن التفتيش على ما يقارب من نحو 2000 سلعة من منجات حافظات الشاي والقهوة في أسواق الإمارة لدى كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة لاشتراطات السلامة المعمول بها في الإمارة، وخلو الأسواق من المنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة لاشتراطات السلامة، حيث قام المجلس بمنع تداول 98 سلعة تمثل 10 منتجات غير مطابقة لاشتراطات السلامة، كما وجه التجار والموردين بضرورة الالتزام بعدم عرض أو بيع منتجات غير حاصلة على شهادة مطابقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، سلطان المهيري، إن "هذه الحملة تأتي ضمن الحملات التفتيشية التي يقوم بها المجلس على مدار العام في أسواق إمارة أبوظبي، حيث تم التركيز في هذه الحملة على منتجات حافظات الشاي والقهوة (الدلال) وذلك بناءً على المعلومات المتداولة بوجود منتجات تحتوي على مادة (الإسبستوس) المحظورة".

واضاف أن "المجلس أجرى بحملة تفتيشية واسعة على أسواق الإمارة للتأكد من خلوها من هذه المنتجات، وذلك حرصاً منه على سلامة المنتجات والتأكد من خلو أسواق الإمارة من المنتجات غير الآمنة".