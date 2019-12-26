حسابات وهمية ومزيفة تبث رسائل مسيئة إلى الآخرين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالحذر من الأشخاص الذين ينشئون حسابات وهمية ومزيفة، ويرسلون رسائل مسيئة إلى الآخرين.

وأكدت الهيئة رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة الحذر في حالة تلقي المستخدمين رسائل عبر تلك الحسابات، ترغب في إضافتها إلى مجموعات معينة على وسائل التواصل.

وأوضحت الهيئة أنه يتم أحياناً اتباع طرق احتيالية لسرقة حسابات مواقع التواصل، من خلال الحصول على رموز الدخول عبر الرسائل النصية القصيرة باستخدام أسماء جهات معروفة، مشيرة إلى أن البعض يمارس عمليات خداع لتزويده برمز الدخول، لاستخدامه في سرقة حسابات التواصل الخاصة بالمستخدم.

وطالبت المستخدمين بعدم مشاركة أي رمز يصلهم عبر الرسائل مع أي شخص، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى اختراق الحسابات الشخصية للمستخدم.