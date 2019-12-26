«دبي للإحصاء»: 0.94% انخفاضاً في الرقم القياسي لتكاليف البناء

المصدر: أزاد عيشو - دبي

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.28% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لمركز دبي للإحصاء.

وأفاد المركز لـ«الإمارات اليوم» بأن الأرقام القياسية لتكاليف البناء انخفضت بنسبة 0.94% خلال الربع الثالث 2019، مقارنة مع الربع الثالث 2018.

وتفصيلاً، سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.28% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وتبين أن أسعار تكاليف البناء انخفضت بنسبة 0.29% للمباني السكنية، كما انخفضت بنسبة 0.24% للمباني غير السكنية.

وكذلك عند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الثالث 2019 مع الربع الثالث 2018، نلاحظ انخفاض تكاليف البناء بنسبة 0.94%، حيث انخفضت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 0.88% وللمباني غير السكنية بنسبة 1.16%.

المؤشرات الربعية

ووفقاً لحركة تكاليف البناء، خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بالنسبة للرقم العام لتكاليف مواد البناء، انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.47% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال الحاجر بنسبة 2.88%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.33%، في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف عند مستوياتها السابقة.

إلى ذلك، انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.48% نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.88%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.33%، في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف عند مستوياتها السابقة.

في سياق متصل، انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.45%، التي جاء انخفاضها نتيجة لانخفاض أسعار كل من مجموعة التعدين واستغلال الحاجر بنسبة 2.88% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.32%، في حين استقرت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف عند مستوياتها السابقة.

المؤشرات السنوية

ووفقاً لحركة تكاليف البناء خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثالث 2018، بالنسبة الرقم العام لتكاليف البناء، انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 1.43%، نتيجة لانخفاض أسعار كل من مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.46% ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.87%.

كما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.22%، نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة كلفة استئجار المعدات بنسبة 2.29%.

إلى ذلك، انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 1.43%، نتيجة للانخفاض في أسعار كل من مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.47% ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.87%.

بينما ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.01%، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة أجور العمالة بنسبة 0.79%.

في سياق متصل، انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 1.42% نتيجة لانخفاض أسعار كل من مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 1.44%، ومجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.91%.

كما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.88%، التي جاء انخفاضها نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة كلفة استئجار المعدات بنسبة 2.29%.