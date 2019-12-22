قصة رسام خرائط أمضى 50 عاماً في دبي

المصدر: دبي – الامارات اليوم

أقامت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، حفلاً لتكريم أول رسام خرائط عمل لديها، وهو محمد مرتضى خان، الموظف الذي قضى أكثر من 50 عاماً في خدمتها.

انضم محمد مرتضى إلى فريق عمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في 31 مايو 1969، وأظهر أعلى مستويات التفاني والإخلاص، ليقدم لزملائه نموذجاً للوفاء بواجباته في خدمة الدائرة خلال العقود الخمسة الماضية. وعمل مرتضى في قسم المساحة، وكان مصدر دعم لجميع زملائه في القسم، من خلال العمل بروح الفريق الواحد، للاستفادة من خبرته الطويلة والمتراكمة.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، في تعليقه على هذه المناسبة: «مرتضى ينتمي إلى الرعيل الأول من كوادرنا، الذين نفخر بإنجازاتهم ومواكبتهم لمسيرة الدائرة وتطورها. ويسرنا الإعراب عن تقديرنا البالغ له، لما قدمه من خدمات جليلة للدائرة على مدار خمسة عقود كاملة. كان الزميل قدوة حسنة للموظفين الذين عملوا في الدائرة، وكان يبدي الاستعداد التام لدعم الجميع، مستعيناً بخبراته الطويلة، لينهلوا منه معاني العمل بروح الفريق الواحد».

وأعرب محمد مرتضى عن امتنانه، وقال: «لقد كانت مسيرة حافلة بالكثير من المحطات، شهدت خلالها كل مراحل تطور الدائرة من المعاملات الورقية، وصولاً إلى أحدث التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية، على نحو يعكس التقدم الهائل الذي يحققه القطاع العقاري في إمارة دبي».