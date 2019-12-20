شركات قطاع المياه والكهرباء شريك استراتيجي لـ «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت كبرى شركات قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، ممثلة بمؤسسة أبوظبي للطاقة، اتفاقية تكون بموجبها شريكاً استراتيجياً لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» الذي يعقد من 11 إلى 18 يناير 2020.

ووقّع الاتفاقية في المقر الرئيس لشركة «مصدر»، كلّ من الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة، جاسم حسين ثابت، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، محمد جميل الرمحي.

وتشارك مجموعة الشركات التشغيلية، التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، في مختلف فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، خصوصاً الفعالية الرئيسة فيه، وهي معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن شركات مياه وكهرباء الإمارات، وأبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، وأبوظبي للنقل والتحكّم، والمرفأ للطاقة، ستكون راعياً رئيساً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 بكل فعالياته وأنشطته المصاحبة، وهي قمة المستقبل للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، وفعالية مركز شباب من أجل الاستدامة، وملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ.

وقال ثابت: «نحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع (مصدر)، بصفتها الجهة المنظمة لهذه الفعالية الرائدة في مجال الاستدامة، التي تعد إحدى أكبر الفعاليات من نوعها في العالم، ونحن نتطلع للتواصل من خلالها مع مجتمع الاستدامة العالمي تحت مظلة واحدة».

وأضاف: «كون القطاع يمثّل ركيزة أساسيّة للاستدامة في دولة الإمارات، فإن شركات المياه والكهرباء في أبوظبي ملتزمة بأن يكون نهج الاستدامة في صلب أعمالها وعملياتها».

من جهته، رحّب الرمحي بانضمام مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركاتها التابعة شريكاً استراتيجياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يقام في يناير المقبل، مؤكداً أهمية دور المؤسسة في توفير إمدادات كهرباء من مصادر نظيفة، بالإضافة إلى تأمين موارد مائية أكثر أمناً وفاعلية من حيث الكلفة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

- «مياه وكهرباء الإمارات» و«أبوظبي للتوزيع»

و«العين للتوزيع» و«أبوظبي للنقل والتحكّم»

و«المرفأ للطاقة» ستكون راعية للحدث.