الكشف عن الجيل الجديد من متاجر «واحة أدنوك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «أدنوك للتوزيع» عن الجيل الجديد من متاجر «واحة أدنوك»، الذي تم افتتاحه في محطة الشركة بشارع الكورنيش في أبوظبي.

وتزامن هذا الإعلان مع عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الدوري وزيارته للمتجر للاطلاع على المفهوم الجديد الذي يركز على توفير خدمة راقية ومتميزة تواكب احتياجات ومتطلبات العملاء.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يقدّم المتجر الجديد مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات الطازجة والشطائر المعدة حسب الطلب، كما يضم قسماً للمخبوزات. ويقوم فريق مدرب بإعداد أجود أنواع القهوة المحلية الطازجة، وتشكيلة مختارة من الشاي، كما يوفر المتجر مجموعة منتقاة بعناية من المنتجات المتنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي: «لا شك أن إطلاق أوّل نسخة من المفهوم الجديد المبتكر لمتاجر (واحة أدنوك) يعد خطوة جديدة تجسد التزامنا وحرصنا على أن يبقى عملاؤنا محور كل ما نقوم به».