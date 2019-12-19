استدعاء 5315 سيارة «نيسان تيدا»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، عن اطلاق حملة استدعاء لسيارت «نيسان تيدا» تشمل 5315 سيارة من موديلات 2010-2013،

وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعي سيارات «نيسان» في الدولة

واوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تم اطلاق الحملة عقب التواصل مع شركة «نيسان الشرق الأوسط» بعد أن تبين ان نظام الوسادة الهوائية للراكب الامامي قد لا يعمل كما يجب في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء نتيجة لتأثير الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة المتقلبة لذلك قررت الشركة الكشف واستبدال وحدات التحكم في الوسادة الهوائية لتلك السيارات بأجزاء أخرى اذا لزم الأمر دون تحمل المستهلكين اي تكاليف.

واضافت الوزارة أن شركتي العربية للسيارات والمسعود للسيارات بدأتا بالفعل الاتصال بالمستهلكين أصحاب السيارات المعنية لابلاغهم بالاستدعاء واطلاعهم على المستجات والخطوات الواجب اتخاذها.