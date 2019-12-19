15 مليار درهم زيادة في القاعدة النقدية للإمارات خلال شهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات، ارتفعت خلال نوفمبر الماضي 15 مليار درهم لتصل بنهاية الشهر إلى 405 مليارات درهم، مقارنة بـ390 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق.

وتشمل القاعدة النقدية: النقد المصدر والاحتياطات والحسابات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.

وجاءت الزيادة في القاعدة النقدية نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنسبة 3.5% بالغاً 94.8 مليار درهم خلال نوفمبر 2019، وكذلك الاحتياطيات الإلزامية للبنوك إلى 127.5 مليار درهم، فيما بلغ رصيد شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك 149.8 مليار درهم مقارنة بـ155.7 مليار درهم بانخفاض قدره 5.9 مليارات درهم. وارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي خلال نوفمبر من العام الجاري الى نحو 439.8 مليار درهم مقارنة بـ427.1 مليار درهم في أكتوبر من العام ذاته، بزيادة قدرها 12.7 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3% تقريباً.

وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع لدى «المركزي» إلى 141 مليار درهم في نوفمبر مقارنة بـ126.5 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع عرض النقد «ن3» لدى الجهاز المصرفي إلى 1.682 تريليون درهم خلال نوفمبر الماضي مقارنة بـ1.681 تريليون درهم في أكتوبر السابق.