13 ألف درهم رسوم تسجيل الاعتماد لأسماء نطاق الإنترنت

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن رسوم تسجيل الاعتماد لأسماء نطاق الإنترنت (ae.) أو (.امارات) تقدر بـ13 ألف درهم، تتضمن 3000 درهم رسم طلب غير قابلة للاسترداد، و5000 درهم رسوم الاعتماد، و5000 درهم رسوم تجديد الاعتماد سنوياً.

وأوضحت الهيئة أنه بمجرد أن يصبح المسجل معتمداً يتعين عليه إيداع سعر البيع الكامل لاسم النطاق بحد أدنى 30 ألف درهم، وبدء عمليات التشغيل.

وأضافت «تنظيم الاتصالات» أن هناك خمسة شروط رئيسة للاعتماد، تشمل أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية أو رخصة تجارية صالحة للشركة، إضافة إلى الحصول على تغطية تأمينية لعمليات وأنشطة المسجل، فضلاً عن أن يكون المسجل معتمداً لدى منظمة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة المعروفة باسم «آيكان».

وتابعت أن الشروط تتضمن أيضاً أن يكون لدى طالب الاعتماد خطة تسويقية واضحة بخصوص (ae.) أو (.امارات) تغطي السنة الأولى من الاعتماد، علاوة على أن يكون لديه خبرة عملية في هذا المجال تحديداً.

وذكرت الهيئة أنه يتم الطلب من أصحاب التسجيل الذين يسجلون أسماء نطاقاتهم تأكيد قبولهم لجميع سياسات إدارة أسماء النطاق في وقت التسجيل، وإعادة التأكيد على الموافقة عند التجديد.

ولفتت إلى أن تسجيل أسماء النطاق (ae.) و(.امارات) يتم بواسطة أحد المسجلين المعتمدين أو وسطائهم، بحيث يطلب من المسجلين توفير روابط واضحة لسياسات إدارة أسماء نطاق الإنترنت على مواقعهم الإلكترونية، ويترتب على المسجلين ضمان تطبيق السياسات بشكل صحيح في وقت التسجيل والتجديد كذلك.

وبينت الهيئة أن المسجل هو فرد أو هيئة معتمدة من قبل إدارة أسماء نطاق الإنترنت للعمل نيابة عن المتعاملين أصحاب التسجيل لأغراض تسجيل وتجديد وتعديل أسماء النطاق في سجل (ae.) أو (.امارات) على أن يقدم المسجلون الخدمات لمقدمي طلبات التسجيل للاحتفاظ بأسماء النطاق الخاصة بهم في نظام السجل (ae.) و(.امارات)، وتقديم خدمات تحديث معلومات التسجيل للمتعاملين أصحاب التسجيل.

وأكدت الهيئة أن المسجلين المعتمدين يتمتعون بوصول مباشر إلى قاعدة بيانات السجل التي تديرها إدارة أسماء النطاق (.ae)، كما يمكن للمسجلين شراء أسماء نطاق (ae.) أو (.امارات) بسعر «الجملة» المقدم من إدارة أسماء النطاق (ae.).

التسجيل

ذكرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل اسم نطاق عبر المسجل يتطلب البحث عن اسم النطاق للتحقق من حالة اسم النطاق الحالي، ومعرفة ما إذا كان الاسم متاحاً للتسجيل باستخدام خدمة توفر اسم النطاق، ثم اختيار اسم المسجل إذا كان متاحاً، وبعد ذلك تسجيل اسم النطاق الخاص من خلال نموذج طلب إلكتروني.

3000

درهم رسم طلب غير قابلة للاسترداد.