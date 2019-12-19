جناح أستراليا.. أسس من الإبداع تمتد إلى 60 ألف عام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يدعو الجناح الأسترالي في «إكسبو 2020 دبي» زواره إلى استكشاف أرض تتميز بالتنوع أقيمت على أسس من الإبداع تمتد إلى 60 ألف عام.

ويحتفل الجناح بالتنوع الأسترالي والتعاون، تحت شعار القصص والخرافات الشعبية «حلم السماء الزرقاء»، الذي يغلف حالة التفاؤل الأسترالية.

ويتيح الجناح لزائريه فرصة الاطلاع على علم الفلك الأسترالي، الذي يعدّ في طليعة الأبحاث والاكتشافات الدولية، بما في ذلك علم الفلك البصري بالأشعة تحت الحمراء والراديو والفيزياء الفلكية النظرية.

ويمكن لزوارالجناح لقاء الأستراليين المتنوعين عرقياً وثقافياً، حيث إنهم ينتمون إلى جميع أراضي العالم. وينحدرون من 300 أصل ويتحدثون أكثر من 300 لغة.

كما يمكنهم التعرف إلى أفضل الاختراعات العالمية الأسترالية، مثل تقنية «واي فاي»، وجهاز تنظيم ضربات القلب، ومسجل رحلة الصندوق الأسود، وغيرها الكثير.