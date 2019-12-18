رحلة في جناح تركمانستان بصحبة خيول «آخال - تيكي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمكن لزائري جناح تركمانستان في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذهاب في رحلة عبر ثقافة تركمانستان بصحبة خيول «آخال - تيكي».

ويضم الجناح، الذي يقع ضمن منطقة التنقل بالمعرض، نافورة منحوتة لخمسة خيول «آخال - تيكي»، مع سجادة تركمانستانية عملاقة وواجهة مضيئة بارتفاع 50 متراً.

وسيكون لخيول «آخال - تيكي» التركمانستانية الأصيلة دور بارز في تجربة الجناح، التي تعد بأنها ستكون غامرة للحواس.

وستعكس الجدران صوراً بنطاق 360 درجة لخمسة خيول، لتبرز حركة الناس ضمن الجناح، وتصحبهم عبر رحلتهم التفاعلية.

وستقود الرحلة الزوار من عرض بصري يزهو بالألوان، إلى فضاء يسلط الضوء على إمكانات البلد الزراعية، عبر عناصر تمثل القمح والقطن والريح، مع غلال رقمية تنمو وتتحرك وتستجيب للمس.