2.83 مليون معاملة منفذة إلكترونياً خلال عام لرد «الضريبة» للسيّاح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات خلال عامه الأول، مشيراً إلى أن معاملات رد الضريبة للسياح شهدت ارتفاعاً كبيراً، وبلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح 2.83 مليون معاملة، منذ بدء تطبيق النظام في شهر نوفمبر عام 2018، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بصورة ملحوظة من نحو 3.8 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى نحو 7.73 آلاف معاملة في اليوم حالياً.

وأعرب في بيان صحافي أصدرته الهيئة، أمس، بمناسبة مرور عام على بدء تشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، عن ارتياحه للنجاح الذي حققه النظام، الذي تم تنفيذه ضمن خطط الهيئة لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية، لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأكد البستاني أن هذا التوجه جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي، ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد، حيث يعكس تطبيق هذا النظام المتطور الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، التي تعد مقصداً للسياح والزائرين من مختلف دول العالم، نظراً لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة.

وقال: «تتميز آليات عمل النظام، الذي تعد الإمارات من أوائل دول العالم تطبيقاً له، بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة وجودهم في الدولة بأنظمة متكاملة، ويتم من خلالها تحديد المبيعات والضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة وكفاءة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى إجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية».

وأعلن البستاني أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام تجاوز 12 ألف متجر في كل أنحاء الدولة، فيما ارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 45 جهازاً، مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 55.2%.

وأشار إلى أن شركة «بلانيت»، المخوّلة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام، تقوم بإدارة هذه الأجهزة المزوّدة بكل الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل.

وذكر البستاني أن «المؤشرات أظهرت ارتفاعاً كبيراً في مستوى رضا المتعاملين مع النظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي يشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً»، لافتاً إلى أن السياح أكدوا أن الفترة الزمنية لإنجاز طلب الاسترداد تتميز بالسرعة والسهولة ولا تتجاوز الدقيقتين لإنجاز المعاملة.

• 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً لرد الضريبة للسياح.