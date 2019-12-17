مبادرة لتحويل قشور حبوب البن إلى قطع سيارات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تعمل شركة "فورد موتور كومباني"، و"ماكدونالدز الولايات المتحدة الأمريكية" على الاستفادة من مخلفات حبوب البن التي يجري استهلاكها يومياً عبر تزويد المركبات بقطع مصنوعة من قشور حبوب البن، ومنها أغطية المصابيح الأمامية على سبيل المثال.

وتنفذ الشركتان مبادرة للاستفادة من ملايين الكيلوغرامات من القشور الناتجة من عمليات تحميص البن، عبر وسيلة مبتكرة للاستفادة من هذه الكميات الكبيرة من خلال تحويلها إلى مادة صلبة ومتينة لتعزيز متانة قطع معينة من المركبات. فمن خلال تسخين القشور إلى درجات حرارة عالية في بيئة منخفضة الأوكسجين وخلطها بالبلاستيك وبعض المواد الإضافية وتحويله إلى حبيبات، يصبح بالإمكان تحويل هذه المواد إلى أشكال مختلفة.

وتلبي الحبيبات الناتجة مواصفات الجودة المطلوبة لصناعة العديد من قطع السيارات مثل أغطية المصابيح الأمامية وغيرها من الأجزاء الداخلية في المقصورة وتحت غطاء المحرك. وستتميز المكونات الناتجة بوزن أخف بنسبة 20% ويستهلك تصنيعها طاقة أقل بنسبة 25%. ووفقاً لـشركة فورد، تتميز القطع المصنوعة من قشور البن بخصائص حرارية أفضل من المواد المستخدمة حالياً. وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها فورد قشور حبوب البن لتحويلها إلى قطع محددة في سياراتها.

ومن المتوقع أن توفر "ماكدونالدز" كمية كبيرة من قشور حبوب البن عبر منشآتها في أمريكا الشمالية لتستعملها فورد في تصنيع قطع السيارات.