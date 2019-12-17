الإمارات ومصر تعززان العلاقات التجارية والصادرات

المصدر: دبي - وام

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، والعضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، محمد عزام، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

وقال فالسيوني إنه «نظراً للعلاقات التجارية غير النفطية القوية التي تربط دولة الإمارات ومصر، ستمهد هذه الشراكة الطريق أمام إيجاد فرص تجارية أكبر بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الشراكة ستعزز أيضاً تنافسية الشركات المحلية في البلدين، على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

من جانبه، قال عزام إن «الإمارات تعد الشريك التجاري السادس لمصر في المنطقة، بينما تعتبر مصر الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد على قوة العلاقات التي تربط البلدين».

وأضاف أنه «تم توقيع المذكرة بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين عن طريق إبرام عقود إعادة التأمين لتبادل المخاطر بينها، من دون اللجوء إلى أسواق إعادة التأمين العالمية، التي تشهد الكثير من التحفظات في الفترة الأخيرة لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول الناشئة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً أمام توسيع التجارة البينية بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسين في المنطقة، وعلى رأسهم دولة الإمارات».

- الإمارات تعد الشريك

التجاري السادس

لمصر في المنطقة.