الصادرات الإماراتية تتّجه إلى 200 سوق عالمية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف تقرير اقتصادي حديث، عن أن صادرات دولة الامارات، تتجه الى نحو 200 سوق في مختلف أنحاء العالم تتصدرها أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية، فضلا عن أستراليا والدول العربية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، أخيرا، وحصلت «الامارات اليوم» على نسخة منه، أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للعديد من الدول، لاسيما وأنها تعد مركزا تجاريا عالميا موثوقا في الوقت الذي تحتل فيه الدولة المركز الـ16 عالميا، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن منظمة التجارة العالمية في الصادرات السلعية.

وأضاف تقرير «الاقتصاد» أن صادرات الإمارات متنوعة، أبرزها البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والبلاستيك ومشتقاته، إضافة إلى الذهب والحديد والمجًوهرات والسلع الغذائية المصنعة.

وبين أن دولة الامارات تعد ثالث اكبر مركز لإعادة التصدير في العالم حاليا، لافتا الى أن الامارات معروفة عالميا باستضافة اكبر معارض السلع الغذائية في العالم مثل «غلف فود» في دبي، و«سيال» في أبوظبي حيث تتتسابق كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انتاج الغذاء للمشاركة في تلك المعارض باعتبارها مركزا حاضنا للشركات الكبيرة في هذا المجال.

ووفقا للتقرير، فإن صادرات الإمارات اتجهت العام الماضي بنسبة 72% إلى دول آسيا وبنسبة 11.7% لدول أوروبا و10% لدول أفريقيا والباقي توزع بين أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا وجنوب ووسط أميركا.

وعلى مستوى الدول جاءت السعودية في المرتبة الاولى في الدول المستوردة من الإمارات تليها الهند ثم جاءت سلطنة عمان ثالثا.

وحسب التقرير سجلت صادرات الإمارات من السلع الغذائية زيادة مطردة حيث ارتفعت إلى 15.5 مليار درهم عام 2018 مقابل 12 مليار درهم عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 30% تقريبا.

15.5

مليار درهم صادرات الدولة من السلع الغذائية في 2018.