«تنمية المشاريع» تعتمد أول حاضنة أعمال للمدارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق مدرسة «جيمس مودرن أكاديمي» - فرع ند الشبا - أول حاضنة لأعمال المدارس من أجل دعم الأفكار المبتكرة للطلاب، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مهام المؤسسة المتمثلة في إصدار الاعتمادات لحاضنات الأعمال للجهات الحكومية التعليمية والخاصة، إضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس حاضنات للأعمال.

وأفادت المؤسسة في بيان، اليوم، بأنها تسعى من هذا التدشين إلى مواكبة استراتيجية الدولة لصناعة واستشراف المستقبل، فضلا عن دعم الأفكار الابتكارية للطلبة، وإتاحة الفرص أمام الجيل الفتي من الانخراط في عالم ريادة عبر التعلم من خلال الأساليب القائمة على التجربة، وبالتالي تحقيق مضافة للناتج المحلي بدبي على المديين المتوسط والبعيد.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «مهمتنا تنطلق من رؤية واضحة المعالم من أجل تحقيق العديد من الغايات، ومن ضمنها توفير فرص الدعم لجميع رواد الأعمال والمبتكرين في دبي»، مشيرا إلى أن المبادرة تعد من مخرجات مسابقة التاجر الصغير.

وأضاف الجناحي أن الطلبة في مدرسة «جيمس مودرن أكاديمي» سيحظون بالدعم من شبكة الموجهين والمرشدين لتوجيههم الى الطرق المثلى لتحويل أفكارهم إلى واقع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيمس للتعليم»، دينو فاركي، إن «الحاضنة الجديدة ستوفر فرصة لريادة الأعمال للطلاب لإنتاج منتجات قابلة للتسويق بمشاركة شركاء الصناعة والموجهين».