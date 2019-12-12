102.6 مليار درهم إنفاق السياح الدوليين في دبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو – دبي

حلت دبي في قائمة أكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث إنفاق السياح الدوليين مسجلة أكثر من 27.9 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي (نحو 102.6 مليار درهم) لتتفوق بذلك على نيويورك ولندن وطوكيو وبانكوك وسنغافورة وميامي، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي.

ووفقاً للتقرير، الذي يرصد تأثير قطاع السياحة والسفر في 73 مدينة حول العالم، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، حلت أبوظبي في المركز الأول عالمياً كأسرع الأسواق نمواً في مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل، مسجلة نمواً بنسبة بلغت 8% في الوظائف في القطاع في الفترة بين عامي 2008 و2018.

إنفاق السياح

وتفصيلاً، وصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دبي خلال العام الماضي إلى 27.9 مليار دولار أميركي خلال العام 2018 (نحو 102.6 مليار درهم)، لتحل بذلك في قائمة أكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدلات الإنفاق، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي.

وأظهر التقرير، أن مدينة دبي تخطت من حيث إنفاق الزوار الدوليين في عام 2018 كلاً من: نيويورك ولندن وطوكيو وبانكوك وسنغافورة وميامي، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل تعزيز مكاسبها في قطاع السياحة الدولية وتسجل معدلات نمو مستمرة.

المساهمة المباشرة

ووفقاً للتقرير، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي لإمارة دبي 12.6 مليار دولار (نحو 46.3 مليار درهم)، تشكل نسبة 11.5% من ناتجها المحلي، وبنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن إنفاق السياح الدوليين في إمارة دبي يشكل 89% من إجمالي حجم الإنفاق على السياحة والسفر في الإمارة، لتحل بذلك في المركز السادس عالمياً، مقابل نسبة تبلغ 11% للإنفاق بالنسبة للسياحة الداخلية، لافتاً إلى أن القطاع يدعم أكثر من 231 ألف وظيفة مباشرة في سوق العمل في مدينة دبي، تشكل 8.7% من إجمالي القوة العاملة في الإمارة.

وحلت دبي في المركز السابع عالمياً كأسرع الأسواق نمواً في مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل، مسجلة نمواً بنسبة بلغت 8% في الوظائف في القطاع خلال العام الماضي 2018.

قطاع السياحة

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أبوظبي حلت في المركز الأول عالمياً كأسرع الأسواق نمواً في مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل، مسجلة نمواً بنسبة بلغت 8% في الوظائف في القطاع في الفترة بين عامي 2008 و2018، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة تصل إلى نحو 3.6 مليارات دولار (نحو 13.2 مليار درهم)، تشكل نسبة 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي.

وبين أن إنفاق الزوّار الدوليين في إمارة أبوظبي وصل إلى 5.6 مليارات دولار (نحو 20.5 مليار درهم)، مشيراً إلى أن الزوّار الدوليين يستحوذون على 56.2% من إجمالي حجم الإنفاق على السياحة والسفر مقابل 43.8% لإنفاق السياحة الداخلية.

وأوضح أن قطاع السياحة والسفر يدعم أكثر من 37 ألف وظيفة في إمارة أبوظبي تشكل نحو 3.2% من حجم سوق العمل في الإمارة.

يشار إلى أن دبي استقبلت أكثر من 13.5 مليون زائر دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بما يعادل 1.35 مليون زائر شهرياً، مقابل 12.88 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.81%. ووفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة ارتفع عدد الغرف الفندقية بنهاية أكتوبر 2019 ليصل إلى 122 ألفاً و185 غرفة، مقارنة بـ113 ألفاً و509 غرف بنهاية أكتوبر 2018، ويمثل نمواً نسبته 7.64%.

أسواق عربية

وصل إنفاق الزوّار الدوليين في مدينة الرياض إلى نحو 3.8 مليارات دولار، وفي مكة المكرمة وصل إلى 2.7 مليار دولار، فيما سجلت القاهرة نحو 1.6 مليار دولار، ومراكش نحو 1.4 مليار دولار.

وتستحوذ المدن المشمولة في التقرير وعددها 73 مدينة على نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسفر والسياحة عالمياً، وهي تدعم بشكل مباشر أكثر من 17 مليون وظيفة في هذا القطاع، ما يمثل 5.7% من جميع الوظائف، لافتاً إلى أن هذه المدن هي وجهات في حد ذاتها، وبمثابة بوابات إلى وجهات أخرى داخل البلدان.

وبينت أن الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسفر والسياحة عبر 73 مدينة سجل نمواً بنسبة بلغت نحو 3.6% خلال العام الماضي 2018، أي أعلى من النمو الاقتصادي المسجل في هذه المدن الذي بلغ نحو 3%.

37

ألف وظيفة يدعمها قطاع السياحة والسفر في أبوظبي.

231

ألف وظيفة مباشرة في سوق العمل يدعمها قطاع السياحة والسفر في دبي.