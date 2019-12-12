«إم إس سي» تحصل على حقوق الرسو التفضيلية في ميناء راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إم إس سي كروزس» للرحلات البحرية، توقيعها اتفاقية طويلة الأمد مع «موانئ دبي العالمية» لحقوق الرسو التفضيلية في ميناء راشد بدبي، مشيرة إلى أنه بفضل تزايد معدلات الطلب، ستعزز الشركة التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقراً لها، مكانتها كأكبر مشغل للرحلات البحرية في منطقة الخليج.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ«إم إس سي كروزس»، جياني أونوراتو، والرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، المدير التنفيذي لميناء راشد، محمد عبدالعزيز المناعي، وذلك على متن السفينة «إم إس سي بيليسيما»، في أول حفل لرسوها في ميناء راشد.

وقال أونوراتو، إن «الاتفاقية الجديدة مع (موانئ دبي العالمية) تعد استمراراً للشراكة الناجحة وتؤسس لإطار طويل الأجل لعملياتنا، انطلاقاً من دبي التي توفر لسفن الرحلات البحرية حقوق رسو تفضيلية في مرسى ميناء راشد للرحلات البحرية».

من جانبه، قال المناعي: «نثمن بشكل كبير القرار الاستراتيجي الذي اتخذته (إم إس سي كروزس) بتوسيع عملياتها الإقليمية انطلاقاً من دبي، والذي سيمثل محطة جديدة في العلاقات طويلة الأمد وذات المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين».

وأضاف أن «الاتفاق مع (إم إس سي كروزس) يأتي في الوقت الذي يشهد ميناء راشد زيادة مضاعفة في معدلات التدفق السياحي، حيث يعود الفضل في تعزيز هذا الأداء القياسي لمبنى حمدان بن محمد للمسافرين، الذي يعد أكبر منشأة مغطاة للرحلات البحرية في العالم يمكنها استقبال 14 ألف مسافر يومياً».