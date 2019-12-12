«الكويت الوطني»: «إكسبو دبي» يدعم «السياحة» وتجارة التجزئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد بنك الكويت الوطني أن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات سيظل مرناً، خلال الفترة بين عامَي 2020 و2022، متوقعاً أن يسجل القطاع النفطي نمواً يصل إلى 2.2% في المتوسط خلال الفترة ذاتها، فيما من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة تصل إلى 1% في العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى نحو 1.8% في الفترة ما بين عامَي 2020 و2021، بدعم من معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيسهم في تعزيز قطاعي السياحة وتجارة التجزئة بالتزامن مع بدء ظهور نتائج سياسات التحفيز المالي والإصلاحات الاقتصادية.

وأشار البنك، في دراسة كشف عنها أمس، إلى أن انتعاش الطلب المتوقع مع اقتراب فعاليات المعرض، متوقعاً أن تظل أسعار الوقود المحلية منخفضة على المدى المتوسط نتيجة لضعف أسعار النفط، لذا فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في المتوسط، خلال فترة التوقع 2020-2022.

كما توقعت الدراسة ارتفاع الإنفاق العام بين 2019 و2021، على خلفية الخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكدت دراسة «الكويت الوطني» أن دولة الإمارات تتميز ببيئة أعمال مواتية، حيث احتلت المرتبة الـ16 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن الإصلاحات الحديثة الداعمة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة وقوة أداء قطاع البنوك، بما يجعل الإمارات إحدى أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة.