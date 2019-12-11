تراجع أسعار المستهلك في الدولة 1.9% خلال أكتوبر الماضي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

ذكرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن أسعار المستهلك في الدولة تراجعت على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.

وأوضحت الهيئة في تقرير «التضخم خلال أكتوبر 2019» الذي أصدرته، اليوم، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 108.3 نقاط في أكتوبر 2019 مقابل 110.4 نقاط في أكتوبر 2018.

وبين التقرير أن انخفاض أسعار المستهلك السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.3% وانخفاض أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 5.8% وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.3% والاغذية والمشروبات بنسبة 1.8%. كما انخفضت أسعار مجموعة الفنادق بنسبة 0.6% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2% لكل منهما.

وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 23.2% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 1.5% ومجموعة التعليم بنسبة 0.7% ومجموعة التبغ بنسبة 0.6% ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.02%