الإمارات تتصدّر المشهد العالمي للألياف الضوئية للعام الثالث على التوالي

المصدر: دبي - وام

تواصل دولة الإمارات تصدرها المشهد العالمي بتحقيقها لأعلى نسبة نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل (FTTH) للعام الثالث على التوالي، ما يجعلها مركزاً للابتكار الرقمي الشامل وحاضنة لأحدث التقنيات والحلول الذكية بفضل إمكاناتها الشبكية المتطورة.

وبحسب آخر تقرير صادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل، تتربع دولة الإمارات على رأس قائمة الدول التي تمتلك شبكات الألياف الضوئية على مستوى العالم بربطها بـ95.7% من المنازل في الدولة، لتتجاوز بذلك كلاً من سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان.

وقال رئيس المجلس العالمي للألياف الضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوان كولينا: «تكمن أهمية الألياف الضوئية اليوم في قدرتها على دعم الإمكانات الشبكية المستقبلية، خصوصاً مع إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G بما يسهّل من توفير أهم التقنيات الحديثة ودفع عجلة الابتكار الشامل»، لافتاً بهذا السياق إلى الدور الرئيس الذي تلعبه «اتصالات» بفضل استثماراتها المتواصلة للارتقاء بالقدرات الشبكية حتى أصبحت شبكتها اليوم الأسرع والأكثر تطوراً في المنطقة الأمر الذي أسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات، على الخارطة العالمية في هذا المضمار للعام الثالث على التوالي.

ومع استراتيجية «اتصالات» الطموحة والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، فإن شبكة «اتصالات» تُعد العامل الرئيس في تمكين التحول الرقمي لعملائها، حيث تركّز «اتصالات» بشكل مستمر على الاستثمار في الابتكار وتقنيات وخدمات الجيل القادم لتعزيز قدرات الشبكة وإثراء تجربة العملاء. وتأتي أهمية «شبكة الألياف الضوئية» في ظل هذا العالم المتصل لقدرتها على تمكين التقنيات المستقبلية مثل الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تمكّن المستخدمين من الاستفادة من السرعات والسعات العالية التي تتطلبها التطبيقات الذكية والألعاب الرقمية الحديثة، علاوةً على الاستمتاع بمشاهدة فيديو عالي الوضوح وغيرها.

كما تسهم شبكة الألياف الضوئية بدفع وتيرة التحول الرقمي لقطاع الأعمال من خلال تمكين تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، علاوةً على ابتكار حلول وتقنيات وتطبيقات متقدمة، الأمر الذي يعزّز من القدرات المستقبلية على المستويات كافة، ويؤكد بالوقت ذاته دور «اتصالات» المحوري في تمكين التحول الرقمي.

• الإمارات على رأس قائمة الدول التي تمتلك شبكات الألياف الضوئية بربطها بـ95.7% من المنازل في الدولة.