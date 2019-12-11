تركيب البوابات الرئيسة على المــــداخل الثلاثة لـ «إكسبو 2020 دبـي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «يو بيه إس» UPS العالمية المدرجة في «بورصة نيويورك»، أمس، عن تسليم بوابات الاستقبال الرئيسة الثلاث الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي للحدث الأضخم في العالم، لتتم عملية تركيب البوابات على المداخل الثلاثة الرئيسة لموقع المعرض.ونفذت «يو بيه إس»، بوصفها الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية للمعرض، سلسلة عمليات شحن متعددة للبوابات الثلاث المصنوعة من ألياف الكربون بطول 21 متراً، بدءاً من ألمانيا، مروراً بميناء «أنتويرب» في بلجيكا، ليتم تفريغها في «ميناء جبل علي» بنجاح، وجرى التعامل والتخطيط لهذه العمليات بمستوى عالٍ من الحرفية والدقة.

يذكر أن اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» اختارت شركة «يو بيه إس» لتكون شريكاً رسمياً للخدمات اللوجستية الخاصة بالمعرض.

وضمن مساعيها الرامية إلى دعم انعقاد هذه الفعالية الضخمة، تستند «يو بيه إس» إلى تجربتها راعياً رسمياً للخدمات اللوجستية للألعاب الأولمبية في لندن 2012، وبكين 2008.

25 مليون زيارة

وتوقع رئيس شركة «UPS» العالمية، ناندو سيسارون، أن تستقبل بوابات الدخول نحو 25 مليون زيارة خلال فعاليات المعرض، أي ما يعادل تعداد سكان أستراليا، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية متطورة لتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة، بما يسهم في مواكبة الطلب على الشحنات التي تتسم بضخامتها.

وأضاف: «سواءً تمثلت مهمتنا في توصيل هذه البوابات الضخمة بطول 21 متراً، أو طرد صغير لأحد الزائرين خلال فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، فسيكون فريق عملنا المؤلف من 600 موظف على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات اللوجستية بأعلى المعايير العالمية، والذين سيكرسون جهودهم لهذا الحدث العالمي».

وتابع سيسارون: «نعمل على إعادة صياغة شبكة الخدمات اللوجستية العالمية الذكية الخاصة بنا في منطقة الشرق الأوسط، لضمان التسليم السلس للشحنات الخاصة بفعاليات (إكسبو 2020 دبي)، حيث يقع مقرنا الإقليمي في دولة الإمارات الذي يتميز ببعده ثماني ساعات فقط بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، وعن 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما أضفنا خطوط شحن جوي مباشرة إلى دبي على متن إحدى أضخم طائراتنا من طراز (بوينغ 747)».

تحد كبير

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا، «يمثل نقل البوابات إلى موقع (إكسبو 2020 دبي)، الذي يشهد، أخيراً، تطورات كبيرة، تحدياً كبيراً، إلا أن (يو بيه إس)، وبوصفها الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية، نجحت في تحقيق هذه المهمة بكل كفاءة وإتقان، وسنستمر في الاعتماد على خبراتها وشبكتها العالمية حتى 20 أكتوبر 2020، وذلك لنرحب سوياً، لاسيما عبر هذه البوابات، بملايين الزوار للمعرض الأروع في العالم».

مواصفات عالية الدقة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ها-كو كاربون» الألمانية التي صممت البوابات، مارتن أوزوالد: «أرادت اللجنة المنظمة لمعرض (إكسبو 2020 دبي) هيكلاً قادراً على الصمود مع مرور الوقت، وتتميز هذه البوابات الفريدة من نوعها بمواصفات عالية الدقة، إذ جرى استخدام أحدث التقنيات لتصميم وصناعة الهياكل المؤلفة من ألياف الكربون، ولتعكس بدورها التزام هذا الحدث بتوفير أعلى درجات التميز».

وتابع أوزوالد: «أسهم توصيل القطع الخاصة بالبوابات في وقتها المحدد، والتخطيط المسبق لكل العمليات اللوجستية التي تولت (يو بيه إس) تنفيذها، في الالتزام بالجدول الزمني المحدد لفعالية المعرض، ومن المدهش بالنسبة لنا أن نتخيل عبور 25 مليون زائر من خلال هذه البوابات الاستثنائية المصنوعة في ألمانيا».

عملية ضخمة

في السياق نفسه، قال نائب رئيس قسم العمليات في «إكسبو 2020 دبي»، آلان ويليام: «لا يسعنا عند المرور بالقرب من موقع المعرض أو الطيران من فوقه، إلا أن نلاحظ واحدة من أضخم العمليات اللوجستية التي تتميز عملياتها بالسلاسة وتنظيم فائق الدقة، كما نفخر بالثقة التي منحتها اللجنة المنظمة للمعرض على اختيار (يو بيه إس) لتكون الناقل الرسمي للمعرض، الذي يتضمن أيضاً نقل تجهيزات المعرض، بما فيه البوابات الضخمة التي جرى نقلها بشكل دقيق من أماكن مختلفة في العالم، لتصل إلى إمارة دبي بنجاح».

تصميم من ألياف الكربون

تولت شركة «ها-كو كاربون»، التي تعدّ واحدة من أكثر الشركات الألمانية تطوراً، وتتخذ من بافاريا مقراً لها، مهمة تصميم وبناء هذه البوابات المصنّعة بكل دقة من ألياف الكربون، بما ينسجم مع مفهوم الاستدامة، الذي يقوم عليه هذا الحدث العالمي. وقد جرى إعادة استخدام وإعادة تدوير نحو 90% من المواد المستخدمة لبناء المناطق الدائمة في الموقع، بما فيها هذه البوابات.

طابع متميز

جرى تركيب البوابات المصنوعة من الألياف الكربونية بطول 21 متراً، وعرض 30 متراً على المداخل الثلاثة الرئيسة لموقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك قبل عام تقريباً على افتتاح المعرض، حيث تضيف هذه البوابات طابعاً متميزاً لموقع المعرض، وتعكس التوجه المستقبلي الذي يرمز له المعرض.

«UPS».. مقر رئيس في أتلانتا وإقليمي في دبي

تعدّ «UPS» المسجلة في «بورصة نيويورك»، شركة عالمية متخصصة في المجال اللوجستي، توفر مجموعة كبيرة من الحلول، بما في ذلك نقل الطرود والشحن، وتسهيل عمليات التجارة الدولية، كما تستخدم أحدث الحلول التقنية لإدارة عالم الأعمال بكفاءة أكبر.

يقع مقر الشركة الرئيس في مدينة أتلانتا الأميركية، وتقدم خدماتها لأكثر من 220 دولة ومنطقة، فيما يقع مقر الشركة الإقليمي في «ميناء جبل علي» بدبي، الذي يعدّ مسؤولاً عن عمليات الشركة في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا. وتعمل الشركة في المنطقة منذ عام 1989.

وقد نالت «UPS» لقب أفضل شركة خدمية في أميركيا لخدمات الشحن والتوصيل من قبل مجلة «نيوز وييك»، كما حصلت على لقب أكثر علامة تجارية قيمة في قطاع النقل من مجلة «فوربس». وجاءت في المركز الأول في قائمة «جست 100» المعنية بالمسؤولية المجتمعية، بحسب مؤشر «داو جونز» العالمي للاستدامة، وتصويت «هاريس بول» لسمعة الشركات، إلى جانب العديد من التصنيفات والجوائز المرموقة الأخرى.