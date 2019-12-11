مليون مسافر عبر مطار دبي بين الخميس والأحد المقبلين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

نصحت مؤسسة مطارات دبي المسافرين نهاية هذا الأسبوع بالوصول مبكراً إلى مطار دبي، لتجنب الازدحام، تزامناً مع إغلاق المدارس لقضاء العطلة الشتوية، مشيرة إلى أن المطار، الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين، يستعد لاستقبال أكثر من مليون مسافر بين يومي الخميس والأحد (4 أيام).

وأضافت المؤسسة في بيان أمس، أنها تعمل مع شركات الطيران وشركائها الاستراتيجيين لضمان التدفق السلس لحركة المرور عبر المطار خلال هذه الفترة وتقليل تأثير الازدحام على الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من خيارات الترفيه والتسوق والاسترخاء المخصصة لهم في المطار والاستمتاع أيضاً بالعروض الحية المتوافرة.

وأصدرت مؤسسة مطارات دبي أيضاً نصائح لمساعدة المسافرين خلال ذروة السفر أثناء العطلات، تضمنت «التأكد والتحقق مسبقاً من المطار والمبنى الذي ستغادر منه أو تصل إليه»، حيث يمكن للمسافرين التأكيد مع شركات الطيران الخاصة بهم، أو التأكد عبر الإنترنت على موقع المؤسسة الإلكتروني www.dubaiairports.ae أو استخدام التطبيق الذكي لمؤسسة مطارات دبي.

يضاف إلى ذلك ضرورة الوصول المبكر إلى المطار، حيث من الأفضل تخصيص ثلاث ساعات على الأقل لتسجيل الوصول ومراقبة جواز السفر، مع الوضع في الحسبان ساعات الذروة اليومية والطرق المتاحة في حساب وقت التنقل إلى المطار، فضلاً عن ترك وقت إضافي لرحلتك إلى المطار، حيث يمكن أن تكون الطرق مزدحمة للغاية خلال موسم العطلات.

ودعت المؤسسة إلى التحقق مع شركة الطيران بشكل مسبق للحصول على معلومات حول بدل أمتعتك، وبصرف النظر عن هذا «البدل»، فإنه لن يتم عند تسجيل الوصول قبول وحدة واحدة من الأمتعة يزيد وزنها على 32 كيلوغراماً، ويجب أن تتوقع أن تتحمل كلفة الأمتعة التي تزيد على الحد الذي حددته شركة الطيران الخاصة بك.

وأشارت إلى أنه من الأسهل دوماً تعبئة السوائل والبخاخات والمواد الهلامية في حقائبك التي تسلمها لدى تسجيل الوصول، وإذا كان يجب عليك حمل أي من هذه المواد في حقيبة يدك، فتأكد من أنها في كيس بلاستيكي واضح يمكن إعادة إغلاقه. ويجب ألا يزيد حجم كل عنصر على 100 مل، كما يجب ألا يتجاوز المحتوى الإجمالي لجميع العناصر لتراً واحداً فقط.

ويمكن للمتعاملين التغلب على طوابير الانتظار عن طريق تسجيل الوصول عبر الإنترنت، وعلى الذين يحملون أمتعة الاستفادة من مكاتب التسليم السريع للأمتعة، بينما يمكن لأولئك الذين يحملون حقائب اليد فقط الانتقال مباشرة إلى نقاط الجوازات، وتذكر أن تضع أي شيء معدني، بما في ذلك ساعة اليد، والمجوهرات، والهاتف المحمول، والعملات المعدنية، وحزام الخصر، بشكل جيد في حقيبة اليد الخاصة بك، وذلك قبل وصولك إلى جهاز الأشعة السينية، ما سيوفر وقتك في الفحص الأمني.

كما يمكن للزائرين المؤهلين (مواطني دول معينة تحصل على تأشيرة الدخول عند الوصول)، والمقيمين في دولة الإمارات (بطاقة هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية، لتجنب الوقوف في الطوابير عند مراقبة جوازات السفر، سواء أثناء الوصول أو المغادرة.

• التغلب على طوابير الانتظار عن طريق تسجيل الوصول عبر الإنترنت.