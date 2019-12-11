300 ألف مسافر عبر «طيران الإمارات» خلال 9 أيام

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توقعت «طيران الإمارات» أن يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع نهاية هذا الأسبوع، اعتباراً من يوم الخميس (12 ديسمبر الجاري)، وحتى يوم الجمعة المقبل (20 ديسمبر الجاري)، (9 أيام). وتشير التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات إلى أن أكثر من 300 ألف راكب سيسافرون عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة.

إلى ذلك دشنت طيران الإمارات أمس خدمتها اليومية الجديدة بوصول رحلتها «ئي كيه 255» إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة.

موسم العطلات

وتفصيلاً، يشهد الطلب على السفر في موسم العطلات طفرة كبيرة. وتنصح «طيران الإمارات» عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد. وتتوقع «الناقلة»، في بيان صادر أمس، أن يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع نهاية هذا الأسبوع، اعتباراً من يوم الخميس (12 ديسمبر الجاري) حتى يوم الجمعة المقبل (20 ديسمبر الجاري)، (9 أيام).

وتشير التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات إلى أن أكثر من 300 ألف راكب سيسافرون عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة، كما أن يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري، سيشهد ذروة الحركة، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 40 ألفاً.

وطالبت طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وستغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

إجراءات السفر

ويمكن للمتعاملين إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة، قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوافر للمتعاملين أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم ضمن مواقف السيارات، كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصة لركاب الدرجة السياحية أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة من ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر، وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

وتتوقع طيران الإمارات أن تشهد الفترة المقبلة من 20 ديسمبر الجاري حتى 30 ديسمبر الجاري، إقبالاً كبيراً على السفر إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد، وأن يصل عدد القادمين إلى 430 ألفاً. وتوفر «الناقلة» بوابات ذكية تتيح للمسافرين الانتهاء من إجراءات الجوازات بشكل أسرع كما يمكنهم حجز خدمة توصيل الأمتعة إلى المنزل لتجنب الانتظار في المطار.

خدمة جديدة

إلى ذلك، دشنت طيران الإمارات أمس، خدمتها اليومية الجديدة بوصول رحلتها «ئي كيه 255» إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة. وتلقت طائرة «الإمارات البوينغ 777-300ER» تحية برشاشات المياه عند هبوطها في الساعة 4:15 عصراً بالتوقيت المحلي على أرض المطار. وسافر على متن الطائرة وفد من طيران الإمارات وعدد من المدعوين من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأميركتين، سالم عبيدالله: «نحن اليوم أمام حدث تاريخي، فقد أصبحت طيران الإمارات توفر تجربة سفر سلسة بين دبي وبرشلونة ومكسيكو سيتي. ونتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً على هذه الخدمة وأن تعزز العلاقات التجارية والثقافية والسياحية بين هذه الأسواق».

وأضاف عبيدالله: «تطلب تحقيق هذا الإنجاز الكثير من التخطيط والعمل لفترة طويلة. ونود أن نشكر السلطات وشركاءنا في إسبانيا والمكسيك على دعمهم ونتطلع إلى توفير منتج وخدمة متميّزين للمسافرين».

الخط الجديد

تخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية على الخط الجديد (دبي - برشلونة - مكسيكو سيتي) بطائرات «البوينغ 777-200LR» التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع (2-2-2)، و264 مقعداً في الدرجة السياحية. وبينما حافظت مقاعد درجة رجال الأعمال على التصميم والشكل السابقين لمقاعد طيران الإمارات في هذه الدرجة فإن كلاً منها جاء أوسع بمقدار بوصتين، ليمنح الراكب مزيداً من الراحة والرحابة.

وتوفر طائرة «البوينغ 777» طاقة شحن تصل إلى 14 طناً من البضائع مع حمولة كاملة من الركاب، ما يفتح مجال الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المكسيكية، مثل الأفوكادو والتوت والمانغو، وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية.