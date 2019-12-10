مليون مسافر عبر مطار دبي في عطلة الأسبوع

المصدر: أزاد عيشو - دبي





نصحت مؤسسة مطارات دبي، المسافرين نهاية هذا الأسبوع بالوصول مبكراً إلى مطار دبي لتجنب الازدحام تزامناً مع إغلاق المدارس لقضاء العطلة الشتوية، مشيرة إلى أن المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، من حيث أعداد الركاب الدوليين، يستعد لاستقبال أكثر من مليون مسافر بين يومي الخميس والأحد (4 أيام).

وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنها تعمل مع شركات الطيران وشركائها الاستراتيجيين لضمان التدفق السلس لحركة المرور عبر المطار خلال هذه الفترة وتقليل تأثير الازدحام على الخدمات المقدمة المتعاملين، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من خيارات الترفيه والتسوق والاسترخاء المخصصة لهم في المطار والاستمتاع أيضاً بالعروض الحية المتوفرة.