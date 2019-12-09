460 ألف سائح بحري متوقع إلى أبوظبي خلال الموسم الجاري

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، نورا الظاهري، إنه من المنتظر أن تستقطب أبوظبي أكثر من 460 ألف سائح بحري على متن 225 رحلة بحرية عبر محطة السفن السياحية في ميناء زايد ومحطة السفن السياحية في شاطئ صير بني ياس خلال الموسم الجاري الذي بدأ في أكتوبر الماضي ويستمر ستة أشهر.

وذكرت الظاهري في تصريحات صحافية على هامش وصول السفينة السياحية «إم. إس. سي بليسيما» إلى أبوظبي للمرة الأولى، أمس، إن السائحين الأوروبيين، وعلى رأسهم الألمان يتصدرون السياح البحريين للإمارة، مشيرة الى أن محطة أبوظبي للسفن السياحية استقبلت 329 ألف زائر خلال الموسم الماضي 2017-2018.

وأوضحت الظاهري أن «إم.إس.سي بليسيما» تعد سادس أكبر سفينة سياحية في العالم، لافتة الى تزامن وصول هذه السفينة مع استقبال المحطة لسفينتين سياحيتين أخريين في واحد من أكثر أيام الموسم السياحي 2019-2020 ازدحاماً، مع وصول 8000 زائر في يوم واحد.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن وصول السفينة العملاقة «بليسيما» يبرز أهمية محطة أبوظبي للسفن السياحية، ويلقي الضوء على مرافقها المتطورة وخدماتها العالمية المستوى، التي توفر تجربة سفر مميزة لمشغلي الرحلات البحرية والزوار.

5686 سائحاً

قال المدير التنفيذي لشركة «إم.إس.سي» المالكة لسفينة «إم.إس.سي بليسيما»، جياني أونوراتو، إن السفينة تحمل 5686 سائحاً إلى أبوظبي، إضافة إلى أفراد الطاقم الذين يصل عددهم الى 1536 فرداً.

وأوضح أونوراتو أن طول السفينة التي تم تدشينها في مارس الماضي، يبلغ 315 متراً، ويوجد فيها 2217 غرفة.