111 مليار درهم استثمارات البنوك المحلية في السعودية ومصر

المصدر: أبوظبي - وام

واصل مؤشر استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر نهجه الصاعد، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، إذ وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 111.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 27.9%، مقارنة بـ87 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وشكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 17.6% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، وذلك بحسب إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، وأظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تتصدر المركز الأول بقيمة بلغت 69.9 مليار درهم.

وبحسب تلك الإحصاءات، فإن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 65.3 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، فيما بلغت قيمتها في مصر نحو 46 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وتصدرت السعودية قائمة أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية، بواقع 11.8 مليار درهم (22%)، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 8.5 مليارات درهم (13.9%).

يشار الى أن النظام المصرفي الإماراتي يعدّ الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع نهاية سبتمبر 2019 بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريباً، بحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.