«موانئ دبي العالمية - السخنة» تسهم في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أبرمت «موانئ دبي العالمية - السخنة» اتفاق شراكة ثلاثي مع شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن» (سي إس سي إي سي)، و«تشاينا أوشن شيبينج كومباني ليمتد» (سي أو إس سي أو)، لتصبح مركزاً لجميع الواردات من مواد البناء التي ستُستخدم في تشييد المنطقة التجارية والمالية المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

ووفقا لبيان صادر، أمس، ستستفيد «سي إس سي إي سي»، وهي أكبر تكتل للإنشاءات في الصين والشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة التجارية والمالية المركزية للعاصمة الجديدة، من الموقع المميز للسخنة وقربها من العاصمة الجديدة، كما ستستفيد من شبكة متقدمة للربط البري وعبر السكك الحديدية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للميناء بالقرب من مدخل قناة السويس على البحر الأحمر التي تعتبر البوابة الرئيسة لآسيا وأوروبا وغيرهما من الأسواق الدولية. وقال المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وإفريقيا، سهيل البنا، إن «الشراكة الاستراتيجية مع (تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن) و(تشاينا شيبينج كومباني ليمتد) توفر الفرصة لـ(موانئ دبي العالمية - السخنة) لتوسيع دورها في دعم الاقتصاد المصري».