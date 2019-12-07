«طيران الإمارات» تكافئ المتعاملين معها بشكل يومي عبر «سكاي واردز إيفريداي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلق برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» Skywards Everyday، الذي يعتمد على موقع المستخدم، ويتيح المجال أمام الأعضاء لكسب الأميال في أي وقت، وفي مختلف متاجر التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي التي يفضلونها داخل دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الأعضاء يكسبون الأميال مع تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، خلال التسوّق وتناول المأكولات، ومعالجات الـ«سبا» خلال عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً عن حضور الأفلام في دور السينما والمزيد من التجارب لدى أكثر من 250 علامة تجارية و1000 متجر في دولة الإمارات. كما يحصل الأعضاء على تحديث فوري لأميالهم المكتسبة، ما يتيح لهم إنفاقها على الرحلات والترقيات بشكل مباشر.

ووفقاً للبيان، يقسم تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» إلى ثمانية أقسام لتسهيل إمكانية البحث، وهي: البقالة، والترفيه، والخدمات، والتجميل والعناية، والمطاعم العادية، والمطاعم الفاخرة، والتسوق العادي، والتسوق الفاخر.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «صممنا تطبيق (سكاي واردز إيفريداي) آخذين بعين الاعتبار مدى الأهمية والهدف، والبساطة، والفورية بالنسبة لجميع أعضائنا»، مؤكداً أنه تطبيق فريد على صعيد ولاء المسافرين الدائمين لناقلة جوية، ويجعل من «سكاي واردز طيران الإمارات» علامة تجارية حقيقية تلائم نمط حياة الأعضاء.

وأضاف: «نعمل على إضافة المزيد من متاجر التجزئة، ما يوفّر الكثير من المزايا للأعضاء كل يوم وليس عندما يسافرون فقط، إذ يتمكنون من إنفاق الأميال بشكل فوري لحجز تذاكر المكافآة، والحصول على الترقيات والاستفادة من (سكاي واردز) الحصري، والعديد من الشراكات المحلية والعالمية التي تتيح لهم إمكانية كسب الأميال بصورة أسرع والإنفاق أكثر والسفر بتميز دائم».

ويمكن للأعضاء تحميل تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»Skywards Everyday مجاناً على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد»، وتسجيل الدخول باستخدام بيانات «سكاي واردز». ويتوجب على الأعضاء إظهار التطبيق عند الشراء من المتاجر المشاركة، حيث يدخل الموظفون قيمة الفاتورة وكلمة السر. ويحصل حاملو بطاقات «سكاي واردز» الائتمانية ومستخدمو تطبيق «دبي مول» على مزيد من الأميال عند الشراء من المتاجر نفسها.