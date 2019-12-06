17.7 ألف مشارك في «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019»، الذي أقيم خلال الفترة بين 21 و28 نوفمبر الماضي، تحت شعار «عالم من غير نفايات»، حيث شهدت مشاركة أكثر من 17 ألفاً و700 مشارك و41 شركة و10 مدارس من مختلف أنحاء الدولة.

وكشفت الغرفة خلال الحفل الختامي لفعاليات «أسبوع غرفة دبي للاستدامة»، الذي أقيم، أخيراً، في مقرها الرئيس، عن إعادة تدوير أكثر من 35 ألف قارورة بلاستيكية و10 أطنان من الورق و66 طناً من النفايات، خلال حملة «تقليل النفايات وإعادة تدويرها»، التي نظمتها على هامش (الأسبوع) وبمشاركة القطاع الخاص، وعدد من المدارس في الإمارة. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، ماجد سيف الغرير، على أهمية تنظيم مبادرة «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2019»، حيث شكلت منصة مثالية لمجتمع الأعمال والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال، لمناقشة أبرز قضايا إدارة وتقليل النفايات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعزيز تأثيرها الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هي فرصة لاستعراض مسائل الاستدامة التي تهم مجتمع الأعمال، وتقييم المستويات الحالية للتقدم في هذا المجال، إضافة إلى تحديد المجالات الرئيسة التي يمكن للشركات من خلالها تعزيز نهجها في إدارة النفايات.