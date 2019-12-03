جناح إندونيسيا.. استثمار طويل الأجل نحو 2045

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من المنتظر أن يتيح الجناح الإندونيسي لملايين الزوار في «إكسبو 2020 دبي»، التعرف إلى أفضل الابتكارات التي تقدمها هذه الدولة في إطلاق إمكانات الأفراد والمجتمعات لتشكيل المستقبل.

يقع الجناح المكون من ثلاثة طوابق في منطقة الفرص، وسيبرز مفهوم «إندونيسيا الذهبية 2045» الذي يسعى إلى أن تصبح الدولة واحدة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم بحلول عام 2045.

وكان المفوض العام لجناح إندونيسيا في «إكسبو 2020 دبي»، دودي إدوارد، أشاد بالمعرض، لكونه يسهم في تعزيز مكانة إندونيسيا التجارية الدولية. وقال إن جناح بلاده سيكون «استثماراً طويل الأجل» في مستقبل بلاده. وزار إدوارد موقع «إكسبو 2020 دبي» لحضور حفل وضع حجر الأساس، بحضور سفير إندونيسيا لدى الدولة، حسين باجيس، ورئيس وكالة الاقتصاد الإبداعي الإندونيسية، تريوان مناف.

وأكّد إدوارد أن مشاركة إندونيسيا تمثل فرصة للوصول إلى القارات البعيدة بطريقة فعالة من حيث الكلفة والوقت.