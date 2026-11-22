الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتُعزّي في ضحايا حريق مصنع
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع جمهورية إندونيسيا الصديقة إثر الحريق الذي اندلع في مصنع بإقليم بانتن، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان عشرات آخرين.
وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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