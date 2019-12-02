«إكسبو 2020 دبي» يحدد 6 أخلاقيات أساسية للطعام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضع معرض «إكسبو 2020 دبي» ستة أخلاقيات أساسية للطعام الذي سيقدم خلاله، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ الرامية إلى تطوير سلوكيات التعامل مع الأطعمة في هذا المجال بأكمله.

وطلب «إكسبو 2020 دبي» من جميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات التي يتعاقد معها أن تلتزم بمبادئه الأخلاقية وأن تتعهد بتعزيز الاستدامة والصحة في هذا القطاع. وأوضح أن تلك المبادئ تتمثل بأن تكون المنتجات محلية وعضوية، فضلاً عن التغليف المستدام، إضافة إلى توفير خيارات صحية، أطعمة للنباتيين، علاوة على أن تكون الأسعار في متناول الجميع. وأكد «إكسبو 2020 دبي» أن الطعام يقرب الناس من بعضهم ويعرفهم بثقافات أخرى، مشيراً إلى أنه ما من طريقة أفضل للاستمتاع بصحبة الآخرين من مشاركة أطعمة شهية وتجارب لذيذة معا خلال فترة انعقاد المعرض الذي يستمر ستة أشهر اعتباراً من 20 أكتوبر المقبل. وأفاد بأنه سيتم خلال الحدث المرتقب تقديم أطعمة فاخرة، فيما يمكن للزائرين الاستمتاع بتجارب طهي مبتكرة والانغماس في عالم من النكهات مع أكثر من 200 مطبخ عالمي 200 مطعم.

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مطبخ عالمي، و200

مطعم ضمن المعرض.