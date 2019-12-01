وجهات قريبة لإجازة قصيرة.. انطلاقاً من الإمارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

عرضت شركة «هوليداي مي» عدداً من الوجهات السياحية القريبة من الإمارات وبميزانيات محدودة، أبرزها:

سريلانكا

غالباً تسمى سريلانكا «لؤلؤة المحيط الهندي»، وهي واحدة من وجهات السفر ذات الأسعار المعقولة، انطلاقاً من الإمارات، حيث الجبال، والشلالات الرائعة، والمساحات الخضراء لمزارع الشاي، والرمال البراقة، وهي وجهة تناسب محبي الطبيعة.

جورجيا

تعتبر جورجيا واحدة من الوجهات التي تحتضن معالم تاريخية مذهلة، حيث تعد العاصمة تبليسي من أقدم وأكبر المدن في جورجيا، وفي منطقة القوقاز، وتضم معالم سياحية متنوعة، كما تتميز بطبيعتها الجميلة.

مصر

توفر مصر تجارب سياحية متنوعة في مدنها وشواطئها المتنوعة، كما يمكن التعرف إلى أهم الأسواق التاريخية والشعبية، للعثور على أفضل الأسعار.

الهند

تعد الهند وجهة الأحلام لكل مسافر بميزانية محدودة، سواء أكان ذلك للإقامة أو وسائل النقل العام أو الطعام. ولن تكتمل الرحلة إلى الهند إذا لم تستكشف واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، تاج محل.

أذربيجان

تتميز أذربيجان بمناظرها الرائعة وتاريخها العريق وثقافتها المتنوعة، إذ توفر هذه الوجهة مزيجاً مثالياً من التقاليد القديمة والحداثة. وتوجد في أذربيجان العديد من المدن السياحية، مثل العاصمة باكو، التي تشتهر بجمعها بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.

أوكرانيا

تمتاز أوكرانيا بمزيج وافر من التجارب الشعبية، ما يجعل منها وجهةً مثالية للمسافر المُحبّ للاستطلاع، وتأمّل الهندسة المعمارية في البوابة الذهبية بمدينة كييف. أما محبو الثلوج فغالباً يحبذون زيارتها شتاءً للتزلج وتسلق الجبال، وكذلك لحضور احتفالات رأس السنة.

قيرغيزستان

تعتبر قيرغيزستان وجهة رائعة، ظلت على مدى سنوات كثيرة مخبأة وغير مشهورة بين السياح، وبدأت أخيراً باستقطاب محبي الطبيعة والرياضات الجبلية، إذ تحظى هذه الوجهة بمناظر طبيعية خلابة، وقرى ريفية ساحرة، تحيط بها الجبال والوديان والبحيرات، وترعى فيها الخيول على مقربة من غابات الصنوبر.