بورصة دبي للماس تستضيف مناقصة للماس الخام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للماس، المنصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن نجاحها في استضافة واحدة من أضخم مناقصات الماس الخام في دولة الإمارات.

وأفاد مركز دبي للسلع، في بيان، بأن شركة «ستارجمز» للماس، المسجّلة لدى المركز، نظمت مناقصة قياسية في برج الماس، حيث تم عرض 577 ألف قيراط من الماس الخام على 41 واجهة عرض في بورصة دبي للماس، وسط حضور 200 مشترٍ دولي.

وأوضح أن القيمة الإجمالية للماس المبيع بلغت نحو 50 مليون دولار (180 مليون درهم)، مشيراً إلى أن مصدر قطع الماس المعروضة هو إفريقيا، بينها أكثر من 500 ألف قيراط من شركة «أنهوي كونغو للاستثمارات التعدينية» في الكونغو الديمقراطية.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي، إن «استضافة هذه المناقصة الضخمة في بورصة دبي للماس، تأتي استكمالاً للزخم المُحقق خلال العام الماضي، بعدما تجاوزت قيمة تجارة الماس في دبي نحو 25 مليار دولار، حيث ستواصل مسيرتها لتتحول الإمارة قريباً إلى أبرز مركز رائد لتجارة الماس الخام والمصقول عالمياً».

وأضافت أن «مركز دبي للسلع المتعددة يضطلع بدور محوري في دفع عجلة نمو تجارة الماس في دبي، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي، التي تعتمدها دولة الإمارات».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس «ستارجمز»، شايلش جافيري، إن «(ستارجمز) سجلت في المناقصة التي نظّمتها مستوى قياسياً جديداً، ونحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي لمسناه خلال المناقصة، خصوصاً في ظل الأسعار التنافسية، التي حققتها أحجار الماس الخام».

وأشار إلى أنه بفضل موقع دبي الاستراتيجي، تتمكّن «ستارجمز» من التواصل مع المشترين والبائعين، من خلال الاستفادة من مقومات الإمارة وإمكاناتها الجاذبة.