«غرف التجارة» بالدولة شريك الأعمال في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وام

ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أفضل الطرق للتعاون واقتناص الفرص التي سيتيحها معرض «إكسبو 2020 دبي»، ودور غرف التجارة كشريك أعمال للمعرض، خصوصاً أن غرف التجارة بالدولة تضم تحت جناحها ما يزيد على 475 ألف عضو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ99 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة دبي، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، وحضور نائب رئيس اتحاد الغرف، عبدالله سلطان العويس، والأمين العام لاتحاد الغرف، حميد محمد بن سالم، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالدولة، حيث ناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقال الرميثي إن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف تضمن، فضلاً عن دور غرف التجارة والصناعة كشريك أعمال لـ«إكسبو 2020»، مناقشة الخطة السنوية لاتحاد الغرف، التي تشمل حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها الاطلاع على تقرير عن متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة الـ98، إضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2020.

وحث الرميثي الغرف الأعضاء على بذل المزيد من الجهد والعطاء، ومواصلة العمل لتطوير أداء وإسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة اتحاد الغرف كممثل رسمي للقطاع الخاص بكل شرائحه.