«ذا فالي».. مشروع نوعي على طريق دبي - العين

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «ذا فالي» السكني، الذي تطوره شركة إعمار العقارية على طريق دبي - العين، مشروعاً نوعياً يضم مساحات خضراء شاسعة، كما يشمل وحدات سكنية من فئة «تاون هاوس»، إضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية والمراكز التعليمية والصحية.

ويبعد المشروع مسافة خمس دقائق بالسيارة من ملعب «ذا سيفينز»، وثماني دقائق من «دبي أوتلت مول»، كما يبعد 25 دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي.

ومن المقرر أن تكون المجموعة الأولى من منازل «تاون هاوس» في «ذا فالي»، التي تحمل اسم «إيدين»، جاهزة للتسليم خلال الربع الرابع من العام المقبل.