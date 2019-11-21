المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «مجلس دبي لمستقبل البلوك تشين»، الذي ترأسته مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، عن إطلاق «سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين»، خلال المؤتمر العالمي التاسع للمدن الذكية، الذي يقام في برشلونة في الفترة من 19 إلى21 الجاري.

وقالت الدكتورة عائشة بن بشر: «تحرص دبي دوماً على اعتماد التقنيات المتقدمة والناشئة، لتوفير تجربة عيش آمنة وفاعلة ومؤثرة لسكان وزوار المدينة، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض. ولا شك أن (تكنولوجيا البلوك تشين) هي واحدة من أبرز هذه التقنيات المتقدمة والواعدة. ومن هنا، جاء سعي (مجلس دبي لمستقبل البلوك تشين) إلى تطوير سياسات واضحة تساعد الهيئات الحكومية والشركات الخاصة على تطبيق هذه التكنولوجيا، وإقامة شبكات (البلوك تشين) عالية القيمة».

وأضافت: «تعدّ (سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين) إحدى المبادرات التي اعتمدها المجلس لعامي 2019 و2020. ويسهم إطلاقها، اليوم في دعم أجندة المجلس الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية لتقنية (البلوك تشين)، كما يوفر منصة مهمة لاستكشاف الحلول القائمة على هذه التقنية الموضوعة لمعالجة التحديات التي تواجه المدن الذكية مستقبلاً». وتمت صياغة «سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين» وإطلاقها عقب عملية مدروسة تمت على أربع مراحل متتالية شملت: أولاً، جمع وتحديد التحديات من مصادر متعددة، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات الخاصة. وتمحورت المرحلة الثانية حول تحديد مجموعة من مجالات التركيز لتوجيه عملية تطوير سياسات «البلوك تشين».

أما المرحلة الثالثة، فقد شملت عدداً من ورش العمل التي جمعت 68 مشاركاً يمثلون 20 جهة حكومية وشبه حكومية، و12 مصرفاً، و14 شركة ناشئة، لمناقشة متطلبات وخيارات سياسات تكنولوجيا «البلوك تشين». بينما تضمنت المرحلة الرابعة والأخيرة تقييم خيارات السياسات وتوسيع نطاق اعتماد تقنية «البلوك تشين».

- دبي تحرص دوماً

على اعتماد التقنيات

المتقدمة والناشئة.