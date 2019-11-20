إيطاليا تعتزم طرح ابتكارات تقنية في الطيران والفضاء خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المفوض العام لجناح إيطاليا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، باولو جيلسنتي، إن «جناح إيطاليا بمعرض (إكسبو) سيطرح ابتكارات تقنية جديدة في قطاعي الطيران والفضاء، أبرزها طائرات بتقنيات المراوح القابلة لتغيير الاتجاه، وأنظمة استكشاف الفضاء، ومراقبة الأراضي والمسطحات المائية، وأنظمة ربط اكتشافات الفضاء بالمراقبة الأرضية والبحرية، والتنقل بطرق آمنة وسريعة في الوقت نفسه، وأنظمة للاستدامة وإدارة الأزمات».

الشركات الإيطالية

وأضاف جيلسنتي أن «المعرض سيعزّز من وجود الشركات الإيطالية في الأسواق المحلية، مقارنة بالعدد الحالي، الذي يقدر بما يتجاوز 200 شركة إيطالية في قطاعات مختلفة»، لافتاً إلى أن «هناك عائدات اقتصادية متوقعة لإيطاليا، بعد انتهاء المعرض، تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار يورو سنوياً لمدة خمسة أعوام (30.3 مليار درهم)، من خلال زيادة استقطاب استثمارات ووفود سياحية من منطقة الشرق الأوسط للأسواق الإيطالية، ومن خلال زيادة معدلات الصادرات الإيطالية لأسواق المنطقة».

وأشار، خلال لقاء صحافي، أمس، على هامش فعاليات معرض «دبي للطيران 2019»، بمقر شركة «ليوناردو» الراعي للجناح الإيطالي، إلى أن «الجناح سيعرض نماذج لابتكارات التنقل المستقبلي الحضري بسرعات فائقة ومواصفات مبتكرة»، لافتاً إلى أن «الجناح يقام بكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون يورو (162.4 مليون درهم)، ويشارك فيه أكثر من 50 شركة إيطالية في قطاعات مختلفة، منها قطاع التقنيات، وعدد منها يشارك في أنظمة البنية التحتية للجناح، ويعرض أبرز الأنظمة الابتكارية له من خلال الجناح، فيما يتم استعرض أبرز المدن الإيطالية وأبرز الابتكارات والتصاميم الإيطالية في مجالات عدة».

رحلة للزائرين

وأوضح جيلسنتي أن «الجناح سيعرض رحلة للزائرين في غضون 15 دقيقة، تتضمن استعراض أبرز محطات التاريخ الإيطالي خلال 500 عام، وتصورات المستقبل بإيطاليا خلال الـ50 عاماً المقبلة».

وأشار إلى أن الجناح الإيطالي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مع استعراضه للتاريخ والتطورات التقنية للشركات الإيطالية، من المتوقع أن يكون له العديد من الآثار الإيجابية الاقتصادية، لاسيما على العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا، إذ من المتوقع أن ترتفع بنسب كبيرة لتتجاوز المعدلات الحالية البالغة نحو سبعة مليارات يورو خلال عام 2018، إضافة إلى زيادة العلاقات الاستثمارية بين البلديين.

التصاميم المعمارية

وقال إن «معرض إكسبو 2020 دبي» يمتاز بأنه الأكثر ابتكاراً في التصاميم المعمارية للمباني، التي تروى قصصاً حضارية عن الدولة والمنطقة ودول العالم، إضافة إلى كونه الأكثر ابتكاراً في التقنيات بين جميع الدورات السابقة والأكبر في عدد الدول المشاركة، والأكثر شباباً من حيث الزاور المستهدفين، لافتاً إلى أنه، على سبيل المثال، عند المقارنة بين دورة «إكسبو ميلانو» السابقة بإيطاليا، سنجد أن عدداً كبيراً من الزائرين كان من فئات عمرية تحت 50 عاماً، فيما يستهدف المعرض في دورة دبي المقبلة فئات من الزائرين تحت 40 عاماً.

وأضاف أن «إكسبو 2020 دبي» الأكثر عالمية في شرائح الزائرين، إذ كانت نسبة 60% من الزائرين لمعرض «ميلانو» من إيطاليا أو جنوب أوروبا، فيما تمثلت النسبة المتبقية من دول العالم، فيما من المنتظر أن تكون نسب الزائرين لمعرض «إكسبو 2020» بمعدل 70% من مختلف دول العالم، ونسبة 30% فقط من الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، ما يعطي المعرض صبغة دولية أكبر للزائرين.

وأشار إلى أن الجناح الإیطالي في المعرض سيوجد بین منطقتي «الفرص»، و«الاستدامة»، علاوة على ذلك، سیقع بالقرب من أجنحة الھند وألمانیا والسعودیة والیابان والولایات المتحدة. ووفقاً لتقدیرات المشروع، فإن ما یزید على 28 ألف شخص سیزورون جناح إیطالیا یومیاً، وأكثر من خمسة ملایین شخص على مدار فترة ستة أشھر، التي تبدأ في 20 أكتوبر 2020.

الجناح الإيطالي

قال اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ «ﻟﯾوﻧﺎردو» لخدمات الطيران، اﻟﯾﺳﺎﻧدرو ﺑروﻓوﻣو، إن الشركة من خلال رعايتها للجناح الإيطالي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ستعرض التقنیات والمنتجات المتعلقة بالآفاق الجدیدة في قطاع الطیران، بدءاً بطائراتھا (المسیّرة وغیر المسیّرة آلیاً)، إلى جانب أنظمة الطیران المتكاملة، مع التركیز بشكل خاص على طائرات (tiltrotor AW609)، المصممة خصیصاً لتعكس الثورة الصناعیة في ھذا المجال من قبل الشركة.

• الجناح سيعرض نماذج لابتكارات التنقل المستقبلي بسرعات فائقة.

• 5 ملایین زائر متوقع للجناح على مدار ستة أشھر.