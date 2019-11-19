«طيران الإمارات»: طلبية لشراء 50 طائرة «A350» بـ 58.7 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة (A350-900 XWB) بقيمة 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم)، متوقعة أن تبدأ تسلّم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات «رولز رويس XWB» اعتباراً من مايو 2023.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقّع على الصفقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، غيليوم فاوري، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراء الجديدة تحل محل اتفاقية نوايا وقّعت في فبراير الماضي، حيث أعلنت «طيران الإمارات» حينها عن عزمها شراء 30 طائرة (A350) و40 طائرة (A330).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسرنا أن نوقّع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز (A350 XWB)، إذ اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية (طيران الإمارات)، على المدى الطويل، تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة».

وأضاف سموّه: «نحن على ثقة تامة من أداء طائرة (A350 XWB) التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا (A380) و(777)، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب، ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره».

وتابع سموّه: «هذه الصفقة البالغة قيمتها 16 مليار دولار، تعكس ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في الإمارات، كما تؤكد بقوة على استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى».

من جهته، قال فاوري إن «ثقة (طيران الإمارات) بطائراتنا ذات الجسم العريض تعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى، وستوفر طائرات (A350) مزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الناقلة»، مضيفاً: «نحن نتطلع قدماً لرؤية طائرات (A350) وهي تحلّق بألوان (طيران الإمارات)». وستتيح الطائرات الجديدة خدمة أسواق جديدة برحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي.

الأسطول

يتكون أسطول شركة طيران الإمارات بأكمله حالياً من طائرات حديثة ذات كفاءة عالية من طرازي «إيرباص A380» و«بوينغ 777». وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، أكثر من 158 مدينة في القارات الست، وتوفر خدمات جوية وأرضية حائزة جوائز عالمية.