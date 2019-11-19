إطلاق مركز مستقل للتدريب على السلامة الجوية في دبي

المصدر: شريف اليماني - دبي

أعلنت شركة «خانصاحب» للاستثمار، أمس، إطلاق مركز «دايناميك» للتدريب المتقدم على السلامة الجوية، في مشروع «محمد بن راشد للطيران»، على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، مشيرة إلى أن تشييد المركز استغرق ثلاث سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عامر عبدالعزيز خانصاحب، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض دبي للطيران، إن المركز الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، يقدم دورات تدريبية شاملة على إجراءات السلامة والطوارئ، بحيث تتناول الجوانب النظرية والعملية التطبيقية لهذه الإجراءات، ما يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الشركات المتخصصة في الطيران التجاري وطيران رجال الأعمال.

وأضاف خانصاحب، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي للمركز أيضاً، أن لدى المركز أجهزة محاكاة على أعلى مستوى، يستطيع من خلالها كل طاقم طائرة تجربة المواقف المختلفة التي تتعرض لها الطائرات، مشيراً إلى أن المركز معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني، وفقاً لمعايير هيئة سلامة الطيران الأوروبية وهيئة الطيران الفيدرالية الأميركية.

وأوضح أن لدى المركز هياكل طائرات موضوعة مثبتة على أعمدة هيدروليكية لكي توفر أقصى درجات المحاكاة مع الواقع، لافتاً إلى أن التدريب يوفر خدمة عملية، لاسيما في ظل البيئات الإضافية التي يوفرها المركز التي تحاكي العواصف في المياه أو الغابات بجانب نقص الأكسجين، الأمر الذي يمكن للمتدرب التعامل معه في الوقت الحالي.

وبيّن أن المركز موجه في المقام الأول للعاملين في مجال الطيران، سواء التجاري أو الخاص.